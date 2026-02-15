Veinte sanciones a locales de juego de Tenerife en medio de los peores datos de ludopatía

La Policía Canaria impone veinte sanciones a locales de juego de varios municipios de Tenerife en medio de los peores datos sobre la adicción de la ludopatía. La Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa del Cuerpo de Seguridad Autonómico intensifica estos días el control sobre las máquinas recreativas justo cuando un informe del Ministerio de Sanidad concluye que, de media, uno de cada diez jóvenes de entre 14 y 18 años, en el Estado, en Canarias y en la Isla, está enganchado a las apuestas.

Trece establecimientos

Los agentes inspeccionaron trece establecimientos con el resultado de esa veintena de propuestas de sanción. Es consecuencia de un plan específico sobre las máquinas recreativas de tipo B; es decir, las tragaperras que se encuentran comúnmente en bares y cafeterías, ofreciendo un tiempo de juego y la posibilidad de ganar premios en metálico o en especie.

Principales infracciones

Las principales infracciones detectadas están relacionadas con el mal emplazamiento de las máquinas dentro de los locales, la falta de realización de los trámites administrativos preceptivos ante el organismo competente —como la comunicación previa— y la carencia de libro de reclamaciones en materia de juego. Además, durante las inspecciones se procedió al precinto de una máquina recreativa tras detectarse indicios de manipulación de sus preceptivos elementos identificativos.

Vetrificar el cumplimiento de la normativa

El objetivo de esta actuación era verificar el cumplimiento de la normativa autonómica en materia de juego, comprobando la correcta instalación de la cartelería obligatoria, la adecuada expedición de autorizaciones y permisos por parte de los operadores, así como la correcta ubicación de las máquinas en los lugares autorizados. Asimismo, se supervisó la posible existencia de actividades ilícitas, como la manipulación de mecanismos internos que pudieran afectar a su legítimo funcionamiento y al control de premios.

Protección de los menores

Estas medidas cobran especial relevancia en la protección de los menores de edad, al tratarse de una población especialmente vulnerable ante la exposición continuada a estos dispositivos y a los posibles efectos negativos asociados a su uso como las adicciones.

Ludopatía disparada

Las apuestas disparan la ludopatía entre los jóvenes, una preocupación creciente tras la apertura de nuevos locales de juego en Tenerife y la facilidad de acceso a las plataformas online.

Informe del Ministerio de Sanidad

El reciente informe publicado por el Ministerio de Sanidad concluye que uno de cada diez jóvenes de entre 14 y 18 años presenta adicción a los juegos de azar. En Canarias, estos datos se traducen en que casi 10.000 adolescentes están enganchados al mundo de las apuestas. Entre estos estudiantes de Secundaria no solo se ha detectado un ligero incremento del juego sino que también dedican más tiempo y más dinero a ello, dos factores que disparan el riesgo de padecer ludopatía.

La opinión del experto

Juan Capafons es experto en adicciones y catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de La Laguna (ULL). Valora que «el estudio que hicimos en Canarias, Desenredate, dio unos resultados muy similares». Por tanto, resume «es muy probable que un 10% de los menores de edad esté realizando apuestas online, a pesar de la estricta prohibición». Como especialista defiende que «lo más importante en niños y adolescentes es que aprendan un uso saludable de las nuevas tecnologías». Incide en que «las prohibiciones suelen indicar que no estamos siendo capaces de llevar a cabo una formación adecuada». Considera el profesor que «padres, tutores y la sociedad en general tenemos la obligación de custodiar la salud mental de nuestros menores». Recuerda que en Australia se ha prohibido, pero cree que «es prematuro sacar conclusiones sobre beneficios o perjuicios de la medida».

Custodios del bienestar de los menores

Subraya Capafons que «los padres y en general, todos los adultos somos responsables de custodiar el bienestar de los menores». Por eso, añade, «mirar para otro lado o esconder la cabeza, solo consigue que los problemas de las nuevas tecnologías en los niños y adolescentes se incrementen, e incluso se enquisten». Apunta que «los especialistas tenemos que ser capaces de transmitir a esos padres las mejores herramientas para convivir con esta nueva realidad social».

Minimizar las repercusiones negativas

Juan Capafons reflexiona en el sentido de que «tendemos a minimizar como sociedad las repercusiones negativas de algunas adicciones». Entiende que «los juegos de azar y las apuestas necesitan de una adecuada capacidad de autocontrol y los adolescentes están empezando a construirla». El psicólogo concluye:«No se puede recomendar de ninguna manera que los menores tengan contacto con juegos de azar y apuestas».

Datos concluyentes

En España, uno de cada cuatro (24,4%) chicos de entre 14 y 18 años ha participado en juegos de azar en el último año, ya sean presenciales (20,9%) o en línea (13%). En la encuesta, se ha considerado que se practica juego de azar cuando se cumplen estas tres condiciones: la persona que participa apuesta dinero (participación con dinero); hay un resultado incierto sobre los hechos (azar) y hay premios evaluables económicamente (premios).

Ellos juega más que ellas

La principal conclusión es que ellos juegan mucho más que ellas en ambas modalidades y también gastan una mayor cantidad de dinero. Del porcentaje total de jóvenes que juega a través de internet, un 11,4% lo hace a diario; un 19%, entre 2 y 5 días a la semana; un 25,7%, unos pocos días al mes; y un 43,3% un par de veces al año. De manera presencial, en cambio, solo el 2,1% juega a diario, el 11,2% lo hace cada semana y el 86% restante lo hace mensual o anualmente.