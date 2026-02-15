Tenerife alcanza el máximo potencial de la historia en depuración de aguas negras

Tenerife acaba de alcanzar su máximo histórico en capacidad de depuración de aguas residuales. La puesta en marcha de dos grandes depuradoras, Los Letrados en Granadilla el pasado día 5 y la estación Oeste en Guía de Isora este jueves, elevan la potencialidad del tratamiento de aguas negras para la eliminación de contaminantes a niveles nunca antes vistos en la Isla.

Las infraestructuras no pasaban de los 25 hectómetros cúbicos en 2019, es decir, 25 millones de metros cúbicos, el 40% de todo el caudal residual que genera Tenerife al año. Ahora ya tiene medios capaces de recibir más de 35 hectómetros, lo que supone más del 50% de todo este afluente que sale de viviendas, comercios, hoteles, apartamentos y el resto de inmuebles conectados a la red de abastecimiento y saneamiento insular. La cobertura se amplía exactamente en más de 80.000 habitantes, en una isla que roza el millón.

La mejora va a ser todavía mayor en un breve plazo gracias a una inversión de las administraciones públicas que supera los 230 millones de euros. En este momento están en marcha dos proyectos más que supondrán otro gran impulso a la eliminación de los vertidos líquidos contaminantes al medio marino y terrestre. Las obras de construcción de la depuradora de Montaña Reverón (municipio de Arona) y de ampliación de la de Buenos Aires (Santa Cruz de Tenerife) están avanzadas.

Con la finalización de estas actuaciones y otras previstas, la red tinerfeña de potabilizadoras se quedará muy cerca del potencial suficiente para sanear el 100% de las aguas negras. En total, el afluente residual que genera la Isla cada año es de unos 62,5 millones de metros cúbicos, una cantidad equivalente a 9.260 piscinas olímpicas.

Con el inicio de la actividad de las plantas de Granadilla y Guía de Isora, Tenerife pasa a disponer de ocho grandes depuradoras. Las recién estrenadas se unen a las existentes de Santa Cruz, Adeje-Arona, Güímar, Puerto de la Cruz y Punta del Hidalgo y Valle de Guerra en La Laguna. Dos están pendientes de ampliación, la mencionada de la capital y más a largo plazo la de Punta Brava, en Puerto de la Cruz.

Este brinco hacia una Isla más sostenible forma parte de la estrategia Vertido cero del Cabildo de Tenerife. La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, recuerda que estas grandes plantas son «vitales y estratégicas para cumplir con los retos medioambientales» establecidos en este programa insular.

La última incorporación a este complejo sistema de estaciones, capaces de eliminar las sustancias tóxicas que generan los tinerfeños y visitantes, es la planta del Oeste. Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), sociedad estatal del Ministerio para la Transición Ecológica cuyo objetivo es la construcción y gestión de las infraestructuras hidráulicas en las cuencas españolas, daba un nuevo paso el pasado jueves para la eliminación de los vertidos de aguas residuales sin el correcto tratamiento en Tenerife.

La estación del Oeste

Tras los trabajos de puesta en servicio y las pruebas de funcionamiento se daba por finalizada la conexión que permitió la entrada a la estación de las primeras aguas negras de Guía de Isora. En los próximos 12 meses se irán incorporando progresivamente el resto de los caudales del propio municipio isorano y el de Santiago del Teide para ajustarse a la capacidad de la infraestructura y asegurar una depuración eficiente.

Este enorme paso forma parte del convenio de colaboración suscrito por Acuaes y el Cabildo de Tenerife para el desarrollo de un conjunto de actuaciones de mejora del saneamiento, depuración y reutilización del caudal residual, actuaciones en las que se van a invertir 233,5 millones.

En este sistema Oeste se han invertido 37 millones. Presta servicio a los más de 20.000 habitantes de Guía de Isora y Santiago del Teide, con un caudal máximo de 12.000 metros cúbicos al día. Está dotado de tecnología punta que produce un afluente reutilizable.

Para maximizar esta capacidad récord hacen falta todavía importantes actuaciones por toda la Isla, aparte de la ampliación de las depuradoras y la construcción de nuevas plantas. Complejos como los de Granadilla y Guía de Isora necesitan una amplia e imperceptible malla de estaciones de bombeo, colectores y conducciones, la mayoría subterráneas, que lleven la máxima cantidad de aguas negras a sus instalaciones.

En el caso de esta de Guía de Isora, Acuaes ha construido en paralelo la estación de tratamiento y bombeo de San Juan, otras cuatro estaciones de bombeo y conducciones en impulsión que permiten el envío desde Santiago del Teide. También se ha adjudicado el contrato de las obras del colector de las medianías del sistema Oeste y la conexión de Chío con este colector.

Solo ocho días antes, en este salto hacia la sostenibilidad sin precedentes, encendía motores por primera vez la depuradora de Los Letrados, en Granadilla de Abona, un municipio especialmente afectado por los vertidos al mar, con un goteo permanente de cierre de playas. Gracias a una inversión de 17,6 millones, no solo va a permitir la eliminación de ese derrame al medio marino y terrestre sin el tratamiento reglamentario procedente de los cerca de 60.000 habitantes del municipio granadillero, sino también su reutilización para la agricultura.

Como ocurrió con la de Guía de Isora, la puesta en marcha de Los Letrados viene acompañada de mejoras en el saneamiento. Se ha desplegado una red de colectores de 10 kilómetros, que recoge los vertidos de las aglomeraciones urbanas de Granadilla casco, El Salto y San Isidro, conduciéndolos por gravedad a la nueva depuradora. Se ha construido también una impulsión de 8,5 kilómetros que une la costa, de Los Abrigos y La Mareta hasta la estación de tratamiento y bombeo de Ensenada Pelada, donde se hace un pretratamiento completo y posterior bombeo hasta Los Letrados.

La siguiente infraestructura impulsada por Acuaes y el Cabildo no va a tardar mucho en entrar en funcionamiento. Es la depuradora de Montaña Reverón, en Arona, también el sur de Tenerife, cuyos trabajos están muy avanzados. Se convertirá en el epicentro del sistema Arona-Este San Miguel e incluye 30 kilómetros de colectores, 13 kilómetros de emisarios terrestres, 31,5 kilómetros de impulsiones, nueve estaciones de bombeo y cuatro estaciones de tratamiento y bombeo.

Con una inversión de 30 millones, tendrá un caudal medio de entrada de 24.176 metros cúbicos al día, es decir, la capacidad para limpiar los vertidos líquidos de parte de Arona y San Miguel de Abona, en pleno corazón turístico de la Isla y municipios que en total superan los 110.000 habitantes.

Actuaciones pendientes

Para completar esta evolución histórica faltan dos grandes actuaciones. La ampliación de la depuradora de Santa Cruz marcha pero lo hace con mucho retraso. Esta necesidad viene prácticamente desde su construcción, en los años 70, cuando ya entonces se consideró insuficiente al recibir no solo las aguas negras del municipio capitalino, sino también de parte de La Laguna y El Rosario. La ampliación permitirá doblar la capacidad de tratamiento y, de paso, eliminar los malos olores que sufren los vecinos.

También se quedó chica casi desde su apertura en los 90 la depuradora de Punta Brava, en Puerto de la Cruz, que da servicio a más de 100.000 vecinos de este municipio y los de La Orotava, Los Realejos y Santa Úrsula. El desfase está detrás de la crisis de los vertidos en Playa Jardín, situada en la misma Punta Brava, que permaneció cerrada 349 días entre 2024 y 2025. El Cabildo ha optado por construir una nueva depuradora en el mismo punto en el que se encuentra la actual. Invertirá 25 millones y ya ha abierto el proceso para adjudicar las obras.