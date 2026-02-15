El Plan del Teide se estrena con la petición de permisos de un rodaje y una prueba deportiva

El rodaje de un largometraje y una prueba ciclista inauguran las actividades excepcionales que regula el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, aprobado y vigente desde finales de 2025. Se trata de la autorización solicitada por la productora Insularia Creadores para la ficción audiovisual y por la organización de la marcha cicloturística Tenerife Teide 360. En ambos casos, los permisos están en la fase la exposición pública durante veinte días hábiles, tras su publicación en el Boletín Oficial, para la presentación de alegaciones antes de someterse a la decisión del Patronato del parque nacional.

Documento más restrictivo

El nuevo documento, que sustituye al de 2002, restringe severamente los rodajes audiovisuales, limitándolos a uno al mes para equipos pequeños y uno al trimestre para los grandes. En cuanto a las pruebas deportivas se fijan «excepciones consolidadas» como la atlética Blue Trail o la Vuelta Ciclista a la Isla. Deja abierta la posibilidad de incluir en un futuro la Vuelta Ciclista a España cuyo retorno -ya vino en 1988- se vio frustrado este año por condicionantes económicos al renunciar finalmente el Cabildo de Gran Canaria.

Reducir el impacto

Respecto a los rodajes, el objetivo es reducir el impacto, pasando a solo doce o trece al año como máximo. Están prohibidos en la mayoría de zonas para proteger la fauna y la tranquilidad del espacio natural. Por lo tanto, se encuentran limitados a áreas específicas y con autorizaciones estrictas.

Ni megafonía ni drones

Por ejemplo, se prohíbe el uso de la megafonía y la presencia de espectadores. También los drones, excepto para la filmación de documentales sobre el patrimonio del parque nacional, con la condición de que los vuelos se realicen en ausencia de visitantes y sin perturbar a la fauna del espacio natural.

Incompatibles con excepciones

Las pruebas deportivas en el interior del parque nacional se consideran incompatibles con sus objetivos de conservación. Excepcionalmente, podrá ser autorizado el paso de los ya mencionadas, siempre que estén organizadas por el Cabildo de Tenerife u otra administración local y se evalúen de baja incidencia ambiental. La Teide 360, en concreto, no podrá superar los 400 participantes, sujeta a un plan de seguimiento y evaluación ambientales.

Oposición ecologista

Organizaciones ecologistas denuncian que se prioriza el uso turístico-deportivo sobre la conservación al permitir eventos masivos en zonas de alta sensibilidad. Lo cierto es que se requiere una tramitación rigurosa para asegurar que no se dañe el ecosistema antes de dar la autorización Este nuevo marco busca equilibrar la alta presión turística y comercial, que suponen los más de cinco millones de visitantes anuales, con la protección del entorno.

Dependencia de la Comisión Mixta

El Prug de 2002 dejaba todos los usos especiales dentro del espacio natural protegido sujetos a la autorización administrativa de la Comisión Mixta de Gestión que podía delegar en la Dirección del Parque Nacional de Teide. La autorización del rodaje de películas, producciones de televisión y reportajes en general solo exigía ausencia de espectadores y la posibilidad de tener que depositar una fianza o la contratación de un seguro por parte del promotor. Pero en ningún caso limitaba el número de producciones. En la actividad deportiva, podían autorizarse actos especiales si cumplían determinadas condiciones y la redacción dejaba muy abierta la posibilidad de celebrarlos.

Las 'bondades' del nuevo Plan

Blanca Pérez, consejera de Medio Natural en el Cabildo de Tenerife, valora que «el nuevo Prug del Teide dicta una serie de normas para rodajes y pruebas deportivas que los limitan más que el anterior documento». Ahonda en la idea de que «solo se van a realizar las competiciones que recoja el propio plan». Por ejemplo, el evento de cicloturismo T360, actualmente en exposición pública que entra parcialmente en el interior del parque nacional. En cuanto a los rodajes, la consejera apunta que «se autorizan en función de la entidad; hay determinados proyectos que aportan esa calidad y otros que no». Estos últimos no serán autorizados.

Evaluaciones ambientales

Los organizadores de ambos eventos en exposición pública presentaron proyectos que deben incorporar obligatoriamente un documento ambiental. Esta es otra novedad respecto al prug anterior que no obligaba a pasar este trámite. La información pública es asimismo un requisito previo antes de llevar el expediente al patronato para autorizarlo para que sea posible presentar las alegaciones.

Los primeros permisos

El largometraje de ficción Lennon no estuvo aquí de Juanma Villar, en el que colabora el Cabildo de Tenerife, se basa en la estancia de parte de The Beatles -Paul, George y Ringo- en Tenerife en 1963. Su productora, Insularia, solicitó el permiso para rodar en el Teide que ahora se tramita. En cuanto al Desafío Tenerife Teide 360º es una prueba deportiva no competitiva de Gran Fondo con categoría UCI (Unión Ciclista Internacional) consolidada en el calendario anual de esta disciplina en la Isla.

Entre un plan y otro

Son los primeros eventos en los que se aplica el nuevo Plan del Teide. Blanca Pérez desmiente a los colectivos ecologistas cuando valoran que las restricciones son menores ahora. Al contrario, apunta, «la realidad es que el anterior Prug no limitaba las pruebas deportivas sino que debían ser autorizadas por el patronato». En el tránsito de un plan a otro regía el Plan Director de parques nacionales del estado. Este determina que las pruebas autorizables son las que recoja el Prug sin más.

Un vacío a resolver

Blanca Pérez concluye que «hay más restricciones en este que en el anterior Plan» porque este no las definía y las dejaba reguladas por la ley estatal. Al no estar adaptado el Prug a la nueva normativa, lo que había realmente era «un vacío» y, por lo tanto, «más rodajes y más pruebas deportivas».