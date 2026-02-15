La Guardia Civil vigila el interior de los vehículos tinerfeños por transportar las bolsas de la compra: multas hasta 200 euros

Los conductores utilizan diferentes prácticas al volante, pero muchas de ellas pueden ser sancionadas por la Guardia Civil. Dejar las bolsas de la compra en el asiento del copiloto en el maletero es uno de ellos. Sin embargo, lo que muchos conductores tinerfeños no saben es que esta acción tan común puede acarrear multas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte que llevar objetos sueltos en el interior del vehículo supone un riesgo grave para la seguridad vial. El problema vine cuando el conductor realiza una maniobra brusca y los objetos se dispersan por el coche, pudiendo colocarse en lugares comprometedores que impidan una conducción segura.

Supone un peligro para la conducción

Los objetos que se encuentren sueltos por el vehículo puede provocar lesiones graves, ya que existe el riesgo de que algo acabo bajos los pedales e impida al conductor poder reaccionar a tiempo.

Además, "por efecto de la inercia, cualquier objeto que viaje suelto en un automóvil continúa su marcha hacia delante y multiplica, por efecto de la velocidad, la fuerza con la que golpearía a cualquier ocupante hasta por cuarenta veces su peso a tan solo 50 km/h", asegura la DGT.

Por ese motivo, Tráfico recomiendo utilizar siempre el maletero para transportar la compra u otros objetos, en caso de no ser posible, los objetos se deben asegurar correctamente para evitar desplazamientos.

Los conductores se enfrentan a sanciones económicas

El artículo 14 del Reglamento General de Circulación recoge que "la carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan: arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa, comprometer la estabilidad del vehículo, producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas u ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores".

Si los agentes de tráfico detectan que las bolsas de compra u otros objetos no están bien asegurados, los conductores se enfrentan sanciones de hasta 200 euros por poner en riesgo la seguridad del vehículo. En cambio, si se trata de manipular o recolocar objetos durante la conducción las multas son de 80 euros porque se interpreta como una distracción al volante.

Las distracciones al volante son motivo de sanción / NEOMOTOR

Las sanciones no se limitan a las bolsas de la compra

Transportar en el vehículo paquete sin la sujeción adecuada como cajas, mochilas o maletas, tiene las mismas consecuencias. Sin embargo, en estos casos será el agente quien valore la situación y decida si supone un riesgo para la conducción.

Las autoridades recomiendan revisar los vehículos antes de iniciar la marcha y asegurarse de que cargan llevan, ya que de ellos dependes imponer o no determinadas sanciones.