La Aemet avisa: vientos de hasta 90 kilómetros por hora este domingo en Tenerife

Los fuertes vientos marcarán la jornada de este domingo en Tenerife. De hecho, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora en la isla, una situación que ha provocado que se active el aviso amarillo y la alerta por este fenómeno. Pero no es el único, ya que el fuerte oleaje mantendrá a la isla en la misma situación.

De hecho, este hecho será similar en el resto del archipiélago, donde también están activos los avisos y prealertas.

En concreto, en Tenerife se esperan cielos poco nubosos, salvo algunos intervalos nubosos en el norte por debajo de 1000-1200 metros. Las temperaturas, por su parte, comenzarán a tener ligeros ascensos en medianas del sur, el resto con pocos cambios.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Poco nuboso, salvo algunos intervalos nubosos en el norte por debajo de 1000-1200 m. Temperaturas con ligeros ascensos en medianas del sur, el resto con pocos cambios. Viento entre moderado y fuerte del nordeste, fuerte en el extremo noroeste y vertiente sureste, tanto en medianías como en el litoral, donde se esperan rachas muy fuertes, que podrán alcanzar los 80 km/h, sin descartar que se alcancen localmente los 90 km/h. En zonas altas, rolará a este al final del día. En el Teide, viento moderado de componente este, rolando a componente sur al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 21

LA GOMERA

Despejado con algún intervalo nubosos en el norte por debajo de 900-1100 m. Temperaturas con pocos cambios. Viento entre moderado y fuerte del nordeste, más intenso en zonas altas y vertientes noroeste y este, donde se esperan rachas muy fuertes, que podrán alcanzar los 80 km/h, sin descartar que se superen localmente los 90 km/h. Desde primeras horas de la tarde irá amainando, rolando a moderado del sureste en la cumbre.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 21

LA PALMA

Intervalos nubosos en el norte y este por debajo de 1100-1300 m. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en el interior de la vertiente oeste. Viento entre moderado y fuerte del nordeste, siendo fuerte en las vertientes noroeste, extremo sureste y en El Paso, donde se esperan rachas muy fuertes, que podrán alcanzar los 80 km/h, sin descartar que se superen localmente los 90 km/h. Desde primeras horas de la tarde irá amainando y rolando a moderado del sureste en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 14 19

EL HIERRO

Despejado con algún intervalo nubosos en el norte por debajo de 900-1100 m. Temperaturas con pocos cambios. Viento entre moderado y fuerte del nordeste, fuerte en zonas altas, extremo norte de la vertiente noroeste y punta sur, donde se esperan rachas muy fuertes, que podrán alcanzar los 80 km/h, sin descartar que se superen localmente los 90 km/h. Desde primeras horas de la tarde irá amainando, rolando a moderado del sureste en la cumbre.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 18