La Aemet avisa de un cambio radical en Tenerife: la calima activa el aviso amarillo

Giro radical en el tiempo en Tenerife. Del aviso amarillo por vientos y fenómenos costeros pasamos este lunes al aviso amarillo por calima. Así lo informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé una jornada con concentraciones de polvo en suspensión que afectarán, de forma más significativa a las zonas este, sur y oeste de la isla, por encima de los 400 - 500 metros.

Este aviso, que se activará a las 06:00 horas, afectará de la misma manera al resto del archipiélago.

Además, se espera un ascenso notable de las temperaturas máximas, que podrán alcanzar los 26º en Tenerife.

Jornada de calima en Tenerife. / Arturo Jiménez

Previsión

En cuanto a previsión del tiempo en la isla, la Aemet indica que estará despejado.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso, moderado en el suroeste, mientras que las máximas, el ascenso será notable en el interior, especialmente acusado en cumbres.

En costas, viento flojo a moderado de componente este. En medianías y cumbres, viento moderado del sudeste en con intervalos de fuerte de madrugada.

En el archipiélago

La predicción para todo el archipiélago es bastante similar. Así, se prevé calima, afectando a todas las islas, especialmente a medianías del sudeste de las islas montañosas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, o ligero ascenso en vertientes sur de las islas centrales. Máximas en ascenso, notable en zonas de interior.