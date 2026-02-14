Tonny Tun Tun 'hace las paces' con Nueva Línea: "Estoy muy contento del éxito que están teniendo"

La supuesta polémica entre el cantante puertorriqueño Tonny Tun Tun y la orquesta tinerfeña Nueva Línea llega a su fin. El artista, que participó este viernes en la gala de elección de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha zanjado la polémica en los micrófonos de Televisión Española y lo ha hecho llenando de alabanzas al grupo isleño: "Estoy muy contento del éxito que están teniendo".

Una forma de calmar las aguas y cerrar un debate que, al parecer, nunca quiso abrir.

'Noche de copas', el centro de la polémica

La canción 'Noche de copas', que viralizó a la orquesta canaria en redes sociales es el epicentro de la polémica. Esta surgió cuando el cantante, compositor y productor hizo unas declaraciones sobre la orquesta tras su éxito en TikTok, palabras que fueron recogidas y compartidas por el periodista Javi Hoyos. "Literalmente es la misma versión que hice yo en el 2011. Está muy guapa", expuso Tun Tun.

Aunque esta declaración pudo quedar ahí, lo cierto es que la bola se hizo más grande cuando el artista compartió en sus redes que no le habían solicitado los derechos de autor. "Está claro que se inspiraron en mi versión y no en la de María Conchita Alonso, como todo el mundo piensa y es 100% demostrable", continuó.

Una visita a Canarias para hacer las paces

Ahora, tras su visita a las islas, parece que el cantante quiere quitar hierro al asunto. Así, al ser preguntado por el éxito del grupo se ha mostrado contundente: "Estoy muy contento del éxito que han tenido las chicas de Nueva Línea".

Y lo deja claro: "Ellos han hecho una versión de una versión, que es la mía, y mucha gente lo está malinterpretando. La verdad es que estoy muy contento del éxito que están teniendo y más que hayan utilizado una versión mía".

'Ni borracho', de Quevedo

Además de sus palabras para Nueva Línea, el puertorriqueño también quiso agradecer a Quevedo por nombrarlo en su último tema 'Ni borracho'. "Estoy muy, muy, muy agradecido por el cariño", resaltó.