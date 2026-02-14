El SEPE lo hace oficial: los tinerfeños pueden cobrar esta ayuda y trabajar a la vez si cumplen estos requisitos

Muchos trabajadores de Tenerife desconocen que tienen derecho a solicitar una ayuda del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que es compatible con el empleo. Gracias a este ingreso, los beneficiarios pueden complementar su salario y garantizar un sustento mensual, siempre que sus ingresos no superen los límites establecidos por la Seguridad Social.

El organismo ha reforzado el complemento de apoyo al empleo (CAE) como una de las piezas clave del nuevo sistema de subsidios por desempleo. Esta ayuda, que se aplica cuando una persona empieza a trabajar mientras cobra un subsidio, busca facilitar la reincorporación al mercado laboral sin perder de golpe el respaldo económico. Su aplicación es automática, no voluntaria, y tiene un impacto directo en la duración y cuantía de la prestación.

¿Qué es el complemento de apoyo al empleo?

El CAE es la forma en la que el SEPE permite compatibilizar un subsidio por desempleo con un trabajo por cuenta ajena, ya sea a jornada completa o parcial. En lugar de suspender el subsidio, este se transforma en un complemento económico que se suma al salario durante un tiempo limitado.

Este ingreso extra se percibe desde el primer día como complemento de apoyo al empleo, siempre que el empleado acceda a un subsidio tras agotar la prestación contributiva o tras cesar en un empleo con cotizaciones entre 90 y 359 días. Este se percibe sin posibilidad de suspenderlo posteriormente por estar trabajando.

Para que el subsidio se perciba como complemento de apoyo al empleo, deben cumplirse estos requisitos que estipula el SEPE:

Haber agotado la prestación contributiva o haber cesado en un trabajo por cuenta ajena con situación legal de desempleo, con cotizaciones entre 90 y 359 días.

Acceder a un subsidio por desempleo reconocido por el SEPE.

Iniciar un trabajo por cuenta ajena, ya sea a jornada completa o parcial.

Mantener la compatibilidad dentro del límite máximo de 180 días, siempre que no se supere la duración del contrato ni el tiempo restante del subsidio.

El reconocimiento del CAE no es voluntario. El SEPE lo concede automáticamente, aunque existen supuestos excepcionales en los que no procede su aplicación y que deben comunicarse obligatoriamente a la Administración.

En el CAE no siempre cobras lo mismo

La cuantía del complemento depende de dos factores: el trimestre del subsidio en el que se inicia el trabajo y la jornada pactada. Los importes se calculan como un porcentaje del IPREM y se traducen en cantidades mensuales aproximadas.

En el primer trimestre, el CAE puede alcanzar:

480 euros con empleo a tiempo completo.

450 euros con jornada parcial igual o superior al 75 %.

420 euros con jornada parcial entre el 50 % y el 75 %.

360 euros con jornada inferior al 50 %.

A medida que avanzan los trimestres, las cuantías se reducen progresivamente hasta situarse entre 120 euros en jornada completa y 30 euros en jornadas inferiores al 50 %, a partir del quinto trimestre.

Cuantías del CAE / SEPE

Cada día que se cobra el complemento consume duración del subsidio, independientemente de la cuantía. La duración máxima del CAE es de 180 días, que pueden utilizarse en uno o varios contratos compatibles.

Si tras tres meses de subsidio se mantiene el empleo, será necesario solicitar la prórroga para seguir percibiendo el complemento. En caso de no interesar continuar cobrándolo, el trabajador puede esperar a solicitar la prórroga cuando finalice el contrato, dentro de los plazos establecidos. Los beneficiarios deben tener en cuanta que las rentas del trabajo no computan para los requisitos de carencia de rentas o responsabilidades familiares durante el tiempo que se percibe el CAE, lo que evita perder el derecho a futuras reanudaciones.

Una vez consumidos los 180 días de complemento, el subsidio se suspende si su duración reconocida es superior y solo podrá reanudarse cuando exista una nueva situación legal de desempleo. Eso sí, tras agotar ese límite, ya no será posible compatibilizar de nuevo el mismo subsidio con otro empleo.

El Complemento de Apoyo al Empleo se consolida así como una herramienta central del modelo del SEPE, pensada para reducir la precariedad en los primeros meses de vuelta al trabajo y ofrecer mayor seguridad económica durante la transición al empleo.