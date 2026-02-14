Parque rural
Teno recupera la memoria colectiva de sus caseríos
Un proyecto del Cabildo destina 570.000 euros a la protección y transmisión del patrimonio natural y cultural del macizo tinerfeño
El macizo de Teno recupera la memoria colectiva de sus caseríos aislados. Es uno de los objetivos principales de Recupera Teno, un proyecto del Cabildo de Tenerife que persigue la protección, valorización y transmisión del patrimonio natural y cultural del Parque Rural y de los municipios que conforman su área de influencia: Buenavista del Norte, Los Silos, El Tanque y Santiago del Teide.
Entre las acciones que se llevarán a cabo destacan por llamados Paseos de la Memoria, recorridos destinados a recuperar historias, recoger testimonios y reflexionar de manera colectiva sobre el futuro del territorio. La iniciativa cuenta con fondos europeos Next Generation y de la institución insular por un total de 570.000 euros.
Uno de los pilares de esta iniciativa es precisamente la creación de un espacio digital abierto, concebido como una memoria viva del territorio. En este banco de saberes se recopilarán testimonios y recuerdos de las personas vinculadas al territorio, relacionados con festividades, manifestaciones culturales o religiosas y la relación histórica con el entorno; experiencias educativas y proyectos comunitarios que contribuyan a la mejora o al mayor conocimiento del territorio; iniciativas culturales, ambientales y sociales; así como publicaciones, estudios y materiales de interés.
En el ámbito educativo se desarrollará un trabajo de acompañamiento a los centros de la comarca para recoger y difundir proyectos vinculados al territorio, impulsar nuevas iniciativas educativas sobre Teno, compartir recursos y experiencias entre profesorado y alumnado, y facilitar herramientas pedagógicas que contribuyan a la preservación del patrimonio.
Además, Recupera Teno impulsará estudios, trabajos de investigación y acciones de ciencia ciudadana centradas en la biodiversidad, el paisaje, la memoria cultural y la sostenibilidad, con la participación de universidades de la Isla, centros formativos y vecinos y vecinas de la comarca.
Como actividad destacada, el proyecto celebrará el festival Recupera Teno, un encuentro comarcal abierto a toda la población que incluirá actividades educativas, culturales y divulgativas.
