El restaurante del sur de Tenerife al que tiene que ir sí o sí: cocina canaria y carne a la brasa a precios económicos

Casa Edu se ha convertido en "uno de los restaurantes más conocidos de Tenerife", algo que confirman las reseñas positivas que acumula en Internet. El creador de contenido @cocituber ha visitado la isla y no ha dudado visitar el establecimiento y compartir la experiencia con sus seguidores. "Comida canaria, siempre a buen precio, y muy muy rica, esto se llena todos los días", asegura.

Comida canaria

Situado en el municipio de Santiago de Teide, Casa Edu es un restaurante que se caracteriza por su comida canaria casera y sus carnes a la brasa. El creador de contenido empezó probando la garbanza, "es uno de los platos que más me mola de todo Canarias". También probó los chicharrones con gofio acampados de mojo rojo, mojo verde y alioli y la ensalada furor elaborada con productos locales, tomate cebolla y aguacate "de aquí, de Tenerife".

"Aquí los precios son baratos" afirmo cuando degustaba el timbal de batata con bacalao en salsa de langostinos. Para terminar de probar la comida canaria, se decantó por la carne de cabra con papas fritas y "un chuletón de vaca madurada canaria, de raza frisona, madurado 30 días en cámara".

Para poner u toque final a una gran comida, los clientes puede probar algunos de sus postres caseros.

Horario y ubicación

Casa Edu se encuentra en la carretera General Puerto de Santiago, 1, en Los Gigantes (Santiago de Teide). Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado. Abre todos los días de 12:30 a 22:00 horas, excepto los domingos, que cierra a las 17:00 horas.

La calidad de la comida y los precios económicos lo han convertido en uno de los restaurantes más conocidos de Tenerife. Una parada obligatoria tanto para los vecinos como para los visitantes de la isla.