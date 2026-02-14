Involcan descarta indicios de movimiento de magma en el Teide pese al aumento de sismicidad
El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) asegura que la actividad sísmica en el Teide, con más de 500 pequeños terremotos, se debe al movimiento de fluidos hidrotermales, descartando una erupción a corto plazo
EFE
El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha aclarado que no existe evidencia de movimiento de magma en profundidad en el Teide, a pesar del incremento de la sismicidad registrado en la última semana, con más de 500 pequeños terremotos localizados en la zona suroeste de Las Cañadas.
El geofísico de Involcan Luca D’Auria explicó en redes sociales que estos eventos, de magnitudes muy pequeñas y energía “muy baja”, están vinculados al movimiento de fluidos hidrotermales y no a una intrusión magmática. La mayoría se han producido a unos 10 kilómetros de profundidad, concentrados en el mismo sector.
Además de los microseísmos, se han detectado señales de baja frecuencia y enjambres de eventos híbridos, también en la misma zona. Una de estas señales, registrada el pasado martes, se prolongó durante más de una hora y volvió a repetirse el miércoles, con menor duración. Entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes tuvo lugar otro enjambre con varios centenares de pequeños seísmos.
D’Auria insistió en que toda esta actividad responde al movimiento de fluidos hidrotermales “de origen magmático más profundo” que circulan por las fracturas internas del volcán y generan las vibraciones detectadas por los instrumentos. “Hasta ahora no hay evidencia de movimiento de magma en profundidad, que daría una señal de tipo diferente”, subrayó el investigador.
Involcan recalca que no hay cambios en la probabilidad de erupción a corto o medio plazo, que continúa siendo baja, y que todo lo registrado esta semana forma parte del comportamiento del sistema hidrotermal del Teide.
