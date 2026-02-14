Casados desde hace 20 años: "San Valentín es un día especial, pero el amor se cuida en la rutina"

Después de 28 años juntos, Francisco Manuel Conde–al que todo el mundo conoce como Curro– y Antonio Boga pasarán hoy por primera vez un San Valentín separados. Los deberes carnavaleros de este último, coronado Rey del Carnaval del Puerto de la Cruz en 2025, le han llevado a pasar el Día de los Enamorados en Düsseldorf, alejado de su marido. Eso sí, el «ratito» en videollamada no se los quita nadie, pero para ser justos nunca pasan un día separados sin hablar por teléfono. «Y otra cosa que no dejamos pasar es que, aunque estemos enfadados, no nos vamos a dormir sin darnos un beso», añade Boga.

Para esta pareja de andaluces, que lleva ya varios años afincada en Tenerife, el 14 de febrero es una fecha «muy especial» en su calendario. No porque lo celebren de una manera extraordinaria. Tampoco lo es porque se regalen joyas con diamantes, aunque algún que otro anillo sí que se han dado. La importancia de este día recae más bien en el recuerdo que tienen del trabajo que les mantuvo ocupados muchos años: su propia floristería.

Un negocio que nace del amor

Es un negocio que surgió prácticamente del amor. Un día, Boga decidió regalarle un ramo de gerberas a Conde. «A mí siempre me han encantado las flores y esas eran mis favoritas, pero en ese momento Antonio se dio cuenta de que no teníamos floristería en el pueblo», relata Conde. Fue así como decidieron montar una. Desde entonces, San Valentín se convirtió en una cita rodeada de ramos enormes para otros enamorados, horas de trabajo desde bien temprano y sin apenas disfrutar de un pequeño descanso. «Era nuestro día más gordo y siempre lo esperábamos con ansias», detalla Boga.

Los dos reconocen que San Valentín es una fecha comercial. «Era un día bueno para el negocio, pero para mí era especial por el tiempo que pasábamos juntos», confiesa Boga. Y es que aunque Conde ya estaba jubilado, dedicaba las semanas previas al gran día –y algún que otro más– a echarle una mano a su marido. «Él se dedicaba más bien a la flor cortada, porque combina muy bien los colores y es muy hábil con las manos, y yo a la jardinería», señala Conde.

Sinceridad, comunicación y mucho mimo

En 2020 tomaron la decisión de cerrar el negocio. «Y ya llevamos cinco años disfrutando de una manera diferente de ese día», dice Boga. «No hacemos cosas muy especiales», aclara Conde. Pero las cenas con amigos, las escapadas románticas y algún que otro «detallito» siempre están presentes. Sin embargo, para estos dos románticos el amor no se demuestra en un único día. «Hay que cuidar la rutina y permanecer siempre al lado del otro», indica Conde. El secreto que les ha hecho permanecer juntos por casi tres décadas es bien sencillo: sinceridad, comunicación y mucho mimo.

Se conocieron en 1998, un domingo de resurrección en Sevilla. «Justo estaba pasando la hermandad durante la procesión, miré al frente –donde se encontraba Conde– y cruzamos miradas», recuerda Boga. «Lo invité a un café y desde entonces estamos juntos», añade Conde. Tras unos años de relación a distancia, ya que cada uno vivía en un sitio distinto, se trasladaron juntos a un pequeño pueblo de Sevilla. En 2006 contrajeron matrimonio y ahora están a punto de celebrar sus 20 años de casados.

Detalles sencillos

Conde asegura que los mejores detalles se demuestran con cosas sencillas: «A él no le gusta cocinar, y no hay un día en el que se levante y no se encuentre con el desayuno puesto en la mesa. Por el contrario, yo odio tratar con la ropa y la cama, y siempre tengo todo eso listo en casa».

La clave está en ser un equipo. Por ejemplo, a Conde no le gusta el carnaval. «No me importa reconocerlo, pero sé que es su mundo y siempre lo apoyo en sus sueños», señala. No obstante, Boga también es consciente de las necesidades de su pareja. «Sé que él siempre me ha ayudado y ahora echa de menos volver una temporada a Sevilla», indica. De hecho, en abril volverán a Andalucía. «Si vinimos juntos a Canarias, también nos volvemos juntos», concluyó.