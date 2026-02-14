Un artista de Tenerife inmortaliza el histórico show de Bad Bunny en la Super Bowl y retrata a un Trump enfadado con palomas blancas

El espectáculo del descanso de la Super Bowl 2026, protagonizado por Bad Bunny , el primer artista latino en encabezar el halftime show prácticamente en español, no solo marcó un hito musical y cultural, sino que ha servido de inspiración para una nueva obra del artista tinerfeño Alberto León.

La pieza, que León ha difundido en sus redes sociales, combina dos de los momentos más simbólicos de aquel evento: la energía y la esencia del show de Bad Bunny, que incluyó el mensaje de unidad “Together we are America”, y la polémica reacción de Donald Trump, que criticó duramente la actuación desde sus plataformas.

Un ‘halftime show’ histórico que trascendió la música

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, celebrado el pasado 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California, EE. UU.), fue encabezado por Bad Bunny, quien presentó un set vibrante, mayoritariamente en español, y con tributos a la cultura latina.

La actuación, considerada una de las más vistas de la historia del evento, incluyó desde una escenografía colorida y temática caribeña hasta la presentación de artistas invitados como Lady Gaga y Ricky Martin, y concluyó con el propio Bad Bunny sosteniendo un balón con la inscripción “Together we are America”.

Del escenario al lienzo

El artista plástico y urbano Alberto León (La Laguna, Tenerife, 1983) ha llevado ese momento icónico a su propio lenguaje visual. En su obra, que ha sido compartida ampliamente en redes sociales, aparece la figura de Bad Bunny inmortalizada junto con elementos claves de su show, acompañada de una representación de Donald Trump enfadado, rodeado de palomas blancas, símbolo universal de paz y unidad.

León utiliza esta combinación de figuras y símbolos para construir una narración crítica y abierta: una América diversa y un espectáculo cultural que, para algunos sectores políticos, ha generado rechazo. La presencia de la figura de Trump en la obra se interpreta como un comentario sobre la polarización cultural y política en torno al evento y al propio artista.

Del muralismo urbano al diálogo global

Este no es el primer éxito viral del creador lagunero. Alberto León saltó a la fama con su serie de murales 'El beso', primero en Barcelona y luego en La Laguna, donde esa imagen se convirtió en un fenómeno de interacción ciudadana y de visibilidad en redes. Su estilo combina elementos del arte urbano y el pop art, con mensajes accesibles y potentes que capturan la atención de públicos amplios.