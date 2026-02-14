La Aemet prevé fuertes vientos y oleaje este domingo en Tenerife
Los avisos amarillos se extienden ya a todas las islas por ambos fenómenos
El viento y el fuerte oleaje parece que no cesarán este domingo en Canarias. De hecho, si Fuerteventura parecía que se libraba de uno de estos fenómenos, la situación ha cambiado y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado los avisos amarillos por ambos fenómenos a todo el archipiélago.
En el caso de Tenerife, cuya capital celebra este domingo el primer Carnaval de Día, se prevé una jornada complicada, con rachas máximas de 70 kilómetros por hora y viento del NE. Este fenómeno afectará principalmente a las zonas altas y vertientes sureste y noroeste, aunque no se descarta que en zonas altas y de habitual aceleración se alcancen localmente los 90 km/h.
En cuanto al oleaje, este afectará de forma más considerable al este, sur y oeste de la isla. De manera más concreta, en los canales entre islas habrá viento del nordeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7).
Por ello, el Gobierno de Canarias mantiene activas las prealertas en todo el archipiélago.
Previsión del tiempo
La previsión del tiempo en Canarias de la Aemet indica que los fenómenos más significativos serán las rachas muy fuertes en cumbres y vertientes SE y NW de las islas montañosas de hasta 80 km/h, localmente 90 km/h, hasta la tarde, así como en las islas más orientales hasta el mediodía.
También se espera un predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas por debajo de 1000-1300 m.
Así mismo, la calima podrá llegar a últimas horas de la tarde afectando principalmente a las islas orientales y con concentraciones más significativas en altura.
Temperaturas con pocos cambios. En costas, viento fuerte del nordeste, que será del este o sureste en medianías y zonas altas. Rachas muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sureste, amainando al final del día.
