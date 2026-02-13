La ULL aprueba los títulos nuevos de Administración de Fincas y Gestión Inmobiliaria y Cirugía Robótica

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna (ULL) ha aprobado en su sesión ordinaria este viernes dos títulos propios que se incorporará a su oferta académica especialmente centrada en la capacitación profesional: el Certificado de Formación Específica en Administración de Fincas y Gestión Inmobiliaria y el Diploma de Experto en Enfermería en Cirugía Robótica, que fueron presentados a consideración del órgano colegiado por el vicerrector de Docencia, José Manuel García Fraga.

El primero de ellos es un ambicioso posgrado con una carga lectiva de 180 créditos, lo que en la práctica implica una duración de tres cursos académicos de 60 cada uno.

Está organizado conjuntamente con el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife y cuenta con el aval del Consejo General de Administradores de Fincas de España.

Su directora será la profesora titular del área de Derecho Civil Elvira Afonso Rodríguez, que contará con el apoyo de otras tres personas en tareas de coordinación en áreas como el trabajo fin de titulación, el calendario de exámenes y el profesorado procedente de la organización colegial.

Esta formación tendrá una oferta de 60 plazas en su primer año, de las cuales será necesario matricular la menos la mitad para que el título peda impartirse.

Será íntegramente virtual y su precio de matrícula será de 25 euros por crédito, lo cual equivale a 1.500 euros por curso, recoge una nota de la ULL.

La creación de este título se justifica por la existencia de una demanda efectiva de profesionales en este ámbito, tal y como ha acreditado el colegio profesional de dicha actividad y propone una formación integral que habilite para desarrollar cualquier actividad profesional relacionada con la gestión o la intermediación inmobiliaria, la promoción inmobiliaria y el asesoramiento en este ámbito a instituciones públicas y privadas.

Por su parte, Diploma Experto en Enfermería en Cirugía Robótica es una titulación de menor duración, con una carga lectiva de 12 créditos y de carácter semipresencial.

Estará dirigido por Javier Castro Molina, director de la Escuela de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria e inicialmente ofrece 10 plazas, una cifra baja que se justifica por el reducido espacio existente en los quirófanos para desarrollar las necesarias prácticas que supone el 25% de la carga lectiva total.

Su justificación radica que la incorporación de la robótica en el ámbito quirúrgico ha avanzado de tal manera que ha aumentado la complejidad de su práctica, por lo que es necesario que el personal profesional ya en ejercicio adquiera nuevas competencias relacionadas sobre la configuración y manejo del robot y la adecuación de las personas atendidas con esta tecnología.

Servicio de Inspección

En la sesión de este viernes también ha sido presentado el plan de trabajo para este curso del Servicio de Inspección, que fue presentado por su titular, Nieves Laura Leal Cruz y contempla la programación de acciones previstas, teniendo en cuenta que también será posible realizar actuaciones no previstas si así lo demanda la situación en un momento dado o existe una solicitud específica.

El plan está dividido en varias áreas de acción, como la mejora de la calidad, la emisión de informes, el asesoramiento, el seguimiento y control de la activad docente, entre otras.

Para este periodo, está planificado que continúe la supervisión tanto del Servicio de Cartería como del Grado en Derecho, que ya habían comenzado el curso pasado, pero se han dilatado porque en ambos casos se han incorporado cambios cuyos efectos es necesario evaluar y comparar con la situación anterior.

La inspectora volvió a enfatizar la necesidad de mejorar en la vertiente del asesoramiento para incentivar así la prevención y reorientación.

La gerenta de la institución, Lidia Pereira Saavedra, presentó la propuesta de modificación de dos artículos de las bases de ejecución del Presupuesto de la Universidad de la Laguna para el ejercicio de 2026, como consecuencia de las adaptaciones normativas que ha sido necesario introducir tras la aprobación de la nueva ley de Consejos Sociales que los dotan de nuevas competencias y que, en este caso, afectaría a la tramitación de los gastos plurianuales, que solamente sería necesario remitir a dicho órgano en cuantías a partir del millón de euros, entre otras cuestiones.

En la reunión también fueron presentados cambios en la titularidad de tres direcciones de secretariado.

Así, la de Infraestructuras estará ostentada por Susana Franco Escobar; la de Recursos Humanos en Investigación, por Iván Padrón González; y la de Formación e Innovación Docente, por Miriam González Afonso. Asimismo, también fueron aprobados los reglamentos de régimen interior de las facultades de Psicología y Logopedia y de Humanidades, para adaptarlos a los estatutos de la universidad y de Enfermería, por ser esta una facultad de nueva constitución.