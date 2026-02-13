Tenerife entra en prealerta por fenómenos costeros ante el impacto de la borrasca Oriana
El Gobierno de Canarias avisa de olas de hasta cuatro metros este fin de semana y pide extremar la precaución en el litoral de la isla
La borrasca Oriana, que mantiene en alerta a gran parte de la Península por viento, lluvia y nieve, también dejará su huella en Tenerife, donde el principal riesgo estará en el estado del mar.
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todas las islas, incluida Tenerife, a partir de las 15.00 horas de este viernes, 13 de febrero, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y tras los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Olas de hasta cuatro metros
Según las previsiones, se espera mar combinada de entre dos y tres metros, con tendencia a aumentar progresivamente durante el fin de semana. Las olas podrían alcanzar entre tres y cuatro metros, especialmente en las zonas del litoral más expuestas al norte y nordeste de la isla.
El empeoramiento marítimo se debe al refuerzo del mar de viento del nordeste, que se sumará al mar de fondo del oeste-noroeste, estimado entre dos y tres metros durante el episodio.
Precaución en paseos marítimos y zonas de rompiente
Aunque Tenerife no sufrirá los efectos más extremos del temporal que azota a la Península, las autoridades insisten en extremar la precaución en paseos marítimos, diques, zonas de rompiente y actividades náuticas, ante el riesgo de golpes de mar y fuerte oleaje.
No se esperan lluvias intensas asociadas directamente al núcleo de la borrasca en la isla, pero la inestabilidad marítima marcará la jornada del viernes y el fin de semana en el litoral tinerfeño.
