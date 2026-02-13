Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeCarla Castro, nueva Reina del Carnaval de Santa Cruz de TenerifeReyerta con lesiones de arma blancaConcesión del agua Puerto de la CruzNuevo single de QuevedoCD Tenerife - Racing de Ferrol
instagramlinkedin

Tenerife entra en prealerta por fenómenos costeros ante el impacto de la borrasca Oriana

El Gobierno de Canarias avisa de olas de hasta cuatro metros este fin de semana y pide extremar la precaución en el litoral de la isla

Mapa del oleaje en Canarias

Mapa del oleaje en Canarias / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Oriana, que mantiene en alerta a gran parte de la Península por viento, lluvia y nieve, también dejará su huella en Tenerife, donde el principal riesgo estará en el estado del mar.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todas las islas, incluida Tenerife, a partir de las 15.00 horas de este viernes, 13 de febrero, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y tras los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Olas de hasta cuatro metros

Según las previsiones, se espera mar combinada de entre dos y tres metros, con tendencia a aumentar progresivamente durante el fin de semana. Las olas podrían alcanzar entre tres y cuatro metros, especialmente en las zonas del litoral más expuestas al norte y nordeste de la isla.

El empeoramiento marítimo se debe al refuerzo del mar de viento del nordeste, que se sumará al mar de fondo del oeste-noroeste, estimado entre dos y tres metros durante el episodio.

Olas de varios metros y zonas valladas ante el temporal marítimo en la costa de Tenerife

Olas de varios metros y zonas valladas ante el temporal marítimo en la costa de Tenerife / María Pisaca

Precaución en paseos marítimos y zonas de rompiente

Aunque Tenerife no sufrirá los efectos más extremos del temporal que azota a la Península, las autoridades insisten en extremar la precaución en paseos marítimos, diques, zonas de rompiente y actividades náuticas, ante el riesgo de golpes de mar y fuerte oleaje.

Noticias relacionadas

No se esperan lluvias intensas asociadas directamente al núcleo de la borrasca en la isla, pero la inestabilidad marítima marcará la jornada del viernes y el fin de semana en el litoral tinerfeño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 600 euros y pérdida de 6 puntos del carné por realizar esta maniobra en un túnel: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. Multado con 200 euros y la pérdida de 4 puntos por llevar la baliza V16 pero realizar este gesto tan habitual al volante: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  3. Se suelta un contenedor de varias toneladas y rueda calle abajo en un polígono de Tenerife
  4. La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: adiós al aviso amarillo por oleaje
  5. Multado con 200 euros y pérdida de 4 puntos por no tener en cuenta este elemento básico de seguridad: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  6. La primera guagua circular de Puerto de la Cruz empieza a rodar
  7. El Gobierno central autoriza la finalización del puerto de Granadilla
  8. Muere Sergio Hanquet, referente de la fotografía submarina en Canarias y custodio del 'gran azul' de Arona

Tenerife entra en prealerta por fenómenos costeros ante el impacto de la borrasca Oriana

Tenerife entra en prealerta por fenómenos costeros ante el impacto de la borrasca Oriana

El TSJC multa con 420 eruos a un abogado de Tenerife por citar hasta 48 sentencias falsas sugeridas por IA

El TSJC multa con 420 eruos a un abogado de Tenerife por citar hasta 48 sentencias falsas sugeridas por IA

EL DÍA sortea entradas: Te espera una noche de humor en El Sauzal con En Otra Clave, que te invita a reír sin parar

El IGN advierte de señales anómalas en Las Cañadas del Teide: “Tenerife es una isla volcánicamente activa”

El IGN advierte de señales anómalas en Las Cañadas del Teide: “Tenerife es una isla volcánicamente activa”

Involcan detecta un nuevo enjambre sísmico en Tenerife con centenares de señales de baja amplitud en el Teide

Involcan detecta un nuevo enjambre sísmico en Tenerife con centenares de señales de baja amplitud en el Teide

Aviso a los tinerfeños: la Policía Nacional advierte de llamadas que suplantan a tu banco para vaciar tus cuentas

Aviso a los tinerfeños: la Policía Nacional advierte de llamadas que suplantan a tu banco para vaciar tus cuentas

La Fiscalía mantiene penas de 25 y 22 años de cárcel para dos patrones

Un móvil, clave para identificar a un «patrón profesional de un cayuco»

Tracking Pixel Contents