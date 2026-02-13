Tenerife entra en prealerta por fenómenos costeros ante el impacto de la borrasca Oriana

La borrasca Oriana, que mantiene en alerta a gran parte de la Península por viento, lluvia y nieve, también dejará su huella en Tenerife, donde el principal riesgo estará en el estado del mar.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todas las islas, incluida Tenerife, a partir de las 15.00 horas de este viernes, 13 de febrero, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y tras los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Olas de hasta cuatro metros

Según las previsiones, se espera mar combinada de entre dos y tres metros, con tendencia a aumentar progresivamente durante el fin de semana. Las olas podrían alcanzar entre tres y cuatro metros, especialmente en las zonas del litoral más expuestas al norte y nordeste de la isla.

El empeoramiento marítimo se debe al refuerzo del mar de viento del nordeste, que se sumará al mar de fondo del oeste-noroeste, estimado entre dos y tres metros durante el episodio.

Olas de varios metros y zonas valladas ante el temporal marítimo en la costa de Tenerife / María Pisaca

Precaución en paseos marítimos y zonas de rompiente

Aunque Tenerife no sufrirá los efectos más extremos del temporal que azota a la Península, las autoridades insisten en extremar la precaución en paseos marítimos, diques, zonas de rompiente y actividades náuticas, ante el riesgo de golpes de mar y fuerte oleaje.

Noticias relacionadas

No se esperan lluvias intensas asociadas directamente al núcleo de la borrasca en la isla, pero la inestabilidad marítima marcará la jornada del viernes y el fin de semana en el litoral tinerfeño.