La taberna de Tenerife que conquista por su carta original con toques internacionales

En Tenerife, más concretamente en pleno centro de la capital se encuentra un pequeño local que conquista a sus clientes. La Taberna Puerto Libre ofrece una propuesta diferente y original, perfecta para quienes busquen platos innovadores. Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento tras la recomendación de un desconocido y no han dudado en compartir la gratificante experiencia con todos sus seguidores.

"Una mezcla entre Argentina, Oriente Medio y Armenia, tienen un poquito de todo", comentan en el vídeo.

Sabores innovadores y sorprendentes

Su carta fusiona la cocina española con toques internacionales, una propuesta gastronomía que no deja indiferente. Los creadores de contenido se decantaron por las empanadillas caseras, de cuatro quesos y carne con un toque picante, que calificaron como imprescindibles, "hay que pedirlas sí o sí". Además, Joana se mostraba sorprendida, "nunca había visto una empanadilla de esta forma", afirman sorprendida Joana. También optaron por el aguachile con salsa de maracuyá, siguiendo la recomendación del desconocido que les habló del lugar, "me dijo que, aparte de las empanadillas, tenía que pedirme el ceviche o el aguachile".

La experiencia gastronómica continuó con el burrito árabe, elaborado con pan árabe, carne molida de ternera, finas láminas de berenjena, tomate cherry, rabanitos y salsa de yogurt, una combinación que calificaron como "super rica". Para compartir, también eligieron la milanesa de ternera a la napolitana destacando su tamaño y la cantidad de queso. Por último, probaron el bocadillo de calamares preparado con pan de cristal, calamar rebozado, cebolla morada y mayonesa.

Como broche final, la casa les invitó a un helado de manzana.

Los clientes destacan su trato acogedor

La Taberna Puerto Libre es un lugar acogedor que invita a disfrutar de sus platos en un ambiente íntimo y sin prisas. Aunque los creadores de contenido acudieron sin reserva, recomiendan reservar mesa porque el espacio es reducido.

Se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan una cocina con toques diferentes en Santa Cruz de Tenerife.

Horario y ubicación

La Taberna Puerto Libre se encuentra en la calle Carmen Monteverde, 50, en Santa Cruz de Tenerife. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el local y han probado sus platos más originales.

Abre de martes a sábado en horario partidos, de 13:30 a 16:30 horas y de 19:30 a 22:30 horas. Los domingos y lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.