EL DÍA sortea entradas: Te espera una noche de humor en El Sauzal con En Otra Clave, que te invita a reír sin parar

Prepara tu mejor sentido del humor para una nueva ocasión en la que la risa será la gran protagonista. La suerte puede estar de tu lado en este nuevo sorteo que EL DÍA ofrece a sus lectores más fieles.

Cuando pensamos en un programa canario de referencia, es casi inevitable pensar en la joya de la parrilla de entretenimiento de RTVC: En Otra Clave. Un formato que, para quienes viven en las Islas Afortunadas, ha formado parte de su día a día desde hace años.

Domingo tras domingo, en muchos hogares del Archipiélago se adelantaba la cena para no perderse, en sus inicios, aquel programa llamado En Clave de Ja. Presentado desde siempre por la carismática Eloísa González, se convirtió no solo en una referencia televisiva de la cadena líder en Canarias, sino también en un auténtico punto de encuentro alrededor de la pequeña pantalla. Las noches de domingo dejaron de ser rutinarias para transformarse en momentos compartidos, entre risas y complicidad, junto a quienes más queremos.

Ahora, EL DÍA te invita a vivir esa experiencia en primera persona. El próximo 19 de febrero, a las 20:00 horas, podrás asistir a una de sus grabaciones en el Teatro El Sauzal, en Santa Cruz de Tenerife.

Estar allí, a escasos metros de los protagonistas que han acompañado durante tantos años a los canarios, es mucho más que presenciar la grabación de un programa. Es sumergirse en una experiencia que combina humor, actualidad y ese inconfundible estilo canario que ha conquistado a varias generaciones.

Participa en el sorteo y disfruta en directo del talento y el cariño del elenco más querido del panorama cultural del Archipiélago.

¿Cómo participar en el sorteo?

¡Participar es más fácil de lo que imaginas! Solo debes seguir estos pasos:

✅ Ser lector registrado en EL DÍA

✅ Completar el formulario de participación y aceptar las bases del sorteo.

✅ ¡Y Listo! Todo preparado para vivir una experiencia llena de emociones, solo queda cruzar los dedos y esperar el resultado. 🤞🏼

Recuerda que el sorteo está abierto solo para lectores registrados en la web de EL DÍA. Si aún no tienes tu cuenta, puedes registrarte gratis en eldia.es en apenas unos minutos y acceder a sorteos, promociones y contenidos exclusivos.

¿Cuándo se conocerán a los afortunados?

El sorteo se celebrará el miércoles 18 de febrero, y los ganadores serán contactados ese mismo día. Asegúrate de tener tus datos actualizados en tu perfil para que podamos comunicarnos contigo rápidamente en caso de ser uno de los afortunados. Puedes revisarlos o modificarlos desde la sección 'Mi cuenta' en tu área de usuario.

🎭 No te pierdas la oportunidad de disfrutar de una noche diferente y llena de emociones por sentir. 💛

Participa en el sorteo, vive la experiencia de En Otra Clave en directo y deja que el buen humor te acompañe.

¡Mucha suerte a todos los participantes! 🍀🍀🍀