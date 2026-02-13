¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, Carnaval y deportivos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, Mi ilustrísimo amigo, un largometraje de Paula Cons que lleva a la gran pantalla la relación sentimental y epistolar que mantuvieron Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós. La película, protagonizada por Lucía Veiga y Paco Déniz, narra la amistad, el amor y la admiración de los más de 30 años y 90 cartas que compartieron los escritores. Especialmente recomendado para el fomento de la igualdad de género por el ICAA, este filme es el primer largometraje de ficción que se centra en la figura del escritor canario.

Carnaval

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya vive sus días grandes en la calle. Durante este fin de semana tendrán lugar múltiples actos y bailes.

Este sábado será el concurso de Ritmo y Armoníaa partir de las 21:00 horas, a lo que seguirán los bailes de Carnaval; mientras que el domingo tendrá lugar el primer Carnaval de Día y, a las 11:00 horas, en la Plaza del Príncipe, el concierto de la Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá y Los Fregolinos.

Religión

La cita religiosa del fin de semana llegará, como cada año, el 15 de febrero, día en el que se podrá visitar el cuerpo incorrupto de Sor María de Jesús de León y Delgado, conocida como 'La Siervita'. Este día, en el que se conmemora el aniversario de su fallecimiento, el Convento de Santa Catalina de Siena, en La Laguna, abrirá sus puertas para recibir a los fieles.

Música

Michael Bublé llega al Auditorio Infanta Leonor, en Arona, este sábado con su tributo en vivo. Este San Valentín, déjate llevar por la voz de Josh Hindle, el tributo más aclamado a al artista británico. Una noche para disfrutar de grandes clásicos, jazz y swing, con una voz que sorprende y enamora desde la primera nota.

La cita será a partir de la 20:30 horas y las entradas pueden adquirirse en este enlace.

Solidaridad

La IV Marcha Solidaria con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil se celebrará este domingo en La Laguna. Se trata de un evento abierto a la ciudadanía que combina una marcha simbólica de aproximadamente 1,5 km. por el casco histórico con una mañana de actividades lúdico-deportivas. Se desarrollará desde las 10:00 horas en la Plaza del Cristo.

Deportes

Este sábado habrá dos eventos deportivos en Tenerife. El primero vendrá de la mano del CD Tenerife, que se enfrentará al Racing Club Ferrol en el estadio Heliodoro Rodríguez López, a partir de las 17:30 horas.

Noticias relacionadas

Unas horas más tarde, a las 19.00, será el CB Canarias La Laguna Tenerife quien juegue contra el Río Breogán, en este caso, en el pabellón Santiago Martín.