Aviso a los tinerfeños: la Policía Nacional advierte de llamadas que suplantan a tu banco para vaciar tus cuentas

Los ciberdelincuentes no paran de sorprender a sus víctimas, especialmente cuando se hace pasar por organismos públicos, bancos o comercios online con el objetivo de ofrecer mayor credibilidad y conseguir vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas. "Te llaman. Conocen tu nombre. Saben en qué banco estás. Te dicen que hay un cargo fraudulento y que debes actuar ya".

Los agentes de Policía Nacional de la Unidad Central de Ciberdelincuencia han iniciado una campaña preventiva a través de micropodcast para que los consumidores eviten caer en las estafas más populares. Están disponibles en plataformas como WhatsApp, X y Facebook para llegar al mayor número de personas posibles.

"Cuando tu banco no es el que te llama"

El Instituto Nacional de Ciberseguridad explica que "el vishing es un tipo de estafa de ingeniería social por teléfono en la que, a través de una llamada, se suplanta la identidad de una empresa, organización o persona de confianza, con el fin de obtener información personal y sensible de la víctima".

"¿Has recibido alguna vez una llamada que parecía ser de tu banco? Cuidado porque puede tratarse de un vishing bancario", alerta la Policía Nacional. "Los delincuentes se hacen pasar por empleados de tu banco utilizando un tono profesional, en ocasiones falsifican el número del banco, y te dicen que hay un problema urgente con tu cuenta". Además es muy común haber recibido previamente un SMS para que la estafa parezca más real.

"La estafa telefónica que juega con la urgencia y el miedo para vaciar tu cuenta en minutos", advierten las autoridades.

Cómo deben actuar las víctimas

En el micropodcast, la Policía Nacional lanza una serie de consejos que los ciudadanos deben tener presente cuando reciban llamadas fraudulentas:

Contactar directamente con la entidad bancaria para bloquear las cuentas bancarias.

Denuncia los hechos ante la Policía Nacional con pruebas como registros de las llamadas, mensajes, movimientos bancarios o cualquier información que ayude a identificar el fraude.

Recomendaciones de las autoridades

Ante este tipo de fraudes, tanto los agentes de seguridad como el INCIBE recomiendan a la ciudadanía extremar la precaución y seguir una serie de pautas básica para no caer en la trampa.

No ceder ante la presión: los estafadores suelen utilizar un tono urgente para calar en el lado emocional de la víctima y que esta ceda de inmediato a facilitar la información solicitada.

No revelar información financiera: a menos que la fuente es segura.

a menos que la fuente es segura. No hacer clic en enlaces sospechosos.

Verificar la información: contactando directamente con la empresa o servicio implicado a través de sus canales oficiales.

"Recuerda, tu banco nunca te pedirá por teléfono claves, contraseñas, ni códigos de verificación", asegura la Policía Nacional.