Manuel Reyes: «Sin el cooperativismo, la agricultura no sería viable»

Manuel Reyes (Caracas, 1980) tiene una finca de papas y puerros en la zona de Lomo Redondo, en el barrio ramblero de La Vera. Optó por la agricultura después de licenciarse en Pedagogía y defiende la idea de la cooperativa que preside desde 2016.

¿Cómo afectan a la cosecha de papas las intensas lluvias de final de 2025 y principios de 2026?

Esta es una isla diversa, variada y con ecosistemas diferentes que determina la latitud. Las lluvias han afectado más al norte por la entrada a la Isla de las borrascas. Hay más cantidad de papas en el norte pero también Vilaflor y San Miguel, en el sur, dan bastantes papas. Ahora mismo, por ejemplo, la zona de Vilaflor está recogiendo las que llamamos de fresco, que se siembran en agosto. Pero es verdad que la principal cosecha del año se siembra ahora. En el norte, todo el mundo lo va a hacer a la vez y a recoger la cosecha al mismo tiempo.

¿Eso es buen para la papa?

No es bueno cogerlas todas a la vez. Hay que tener más margen a la hora sobre todo de venderlas y comercializarlas, pero este año no nos está dando ese tiempo, sobre todo en el norte. Dependerá de otros factores como, por ejemplo, el viento. Pero en términos generales, el exceso de agua afecta a la papa. Si se siembra con la tierra mojada y, después de varios días lloviendo, se queda encharcada, se puede pudrir y originar bastante pérdida de cosecha. Puede ocurrir si viene alguna otra borrasca y llueve mucho como en diciembre y enero. Febrero siempre es un mes de precipitaciones y, como dice el refrán, llovería sobre mojado. Estos días estoy preparando el terreno para sembrar y la tierra está muy mojada. De hecho, me la estoy jugando porque dejé bastantes surcos. Es un riesgo que vuelva a llover..

¿Qué otros peligros acechan a la papa en Tenerife?

El año pasado nos afectó –ya no la época de siembra, sino algo más adelante– el hongo Mildiu. Cuando la papa está desarrollándose y ya tiene debajo brotes, aparece. Y tiene bastante incidencia, sobre todo en el norte, cuando hay condiciones de humedad y calor. Quema la planta. Eso ocurrió el año pasado en muchos sitios. Si se mantienen las condiciones de humedad, desde que haga un poco de calor aparece. Es la típica imagen de la serenada por la noche y el sol por la mañana..

¿Desde cuándo preside la Cooperativa Las Medianías?

Desde 2016. Ahora mismo tenemos 180 socios, pero de manera activa seremos alrededor de 50. Y en los últimos años, la media de producción que recogemos oscila entre 600.000 y 700.000 kilos de papa. Estoy muy orgulloso de mantener el cooperativismo pese a los muchos problemas que hemos tenido. Llegamos a entrar en una ley concursal y somos la única cooperativa de toda España que salió adelante superando el concurso de acreedores. Pudimos pagar la deuda con mucho esfuerzo y mantener ese concepto colectivo del campo en el que creo.

¿Cómo está funcionando ahora?

Sin la cooperativa la agricultura no era viable en la comarca. Y ahora está funcionando muy bien después de superar la crisis. Hemos diversificado las actividades porque antes vivíamos de la cosecha de los agricultores. Ahora no es así porque tenemos otros negocios como fruterías mayoristas, cafeterías... De hecho, este año en la liquidación de papas a los socios no se les cobró ni un céntimo de gasto ni de nada. Incluso se puso dinero para que cobraran mejor.

¿Qué importancia tienen las cámaras frigoríficas como las que se van a incorporar ahora por parte del Cabildo en la zona de Benijos para conservar la papa?

Son fundamentales y más este año cuando la siembra va a ser más escalonada. Se coge y se vende. La producción se va a comercializar al mismo tiempo y hay que tener sitios donde almacenar esa papa para poder ir vendiéndola de manera escalonada.

¿Tienen cámaras frigoríficas en la zona de La Rambla?

Sí, las tenemos. Por eso terminamos de vender las papas prácticamente en noviembre. Las cogimos en abril o mayo y las comercializamos durante casi seis meses porque tenemos el recurso de las cámaras. En cambio, en la zona de Benijos, en La Orotava, la principal productora de papas de Tenerife, no tenían ese recurso el año pasado y muchos pequeños agricultores no tuvieron un lugar donde almacenarlas. Al final se vendían mucho de manera digamos de estraperlo. Ahora, con este recurso, se podrán mantener más tiempo los productos locales..

También dedica parte de su finca al cultivo de puerros. ¿Una manera de diversificar ?

Sí, claramente. Nuestra zona y Tenerife, en general, es tierra de migración y de emigrantes. De la generación de mi padre la mayoría se fueron a Inglaterra. Allí una de las pocas cosas en que podían trabajar los canarios era en la agricultura. Y muchos lo hicieron en invernaderos. Se sembraba bastante puerro y ellos lo importaron. Se hizo un proyecto hace unos años que funcionó muy bien durante un tiempo. Incluso teníamos un vivero y empaquetados. Le vendíamos a Puntagorda, en La Palma, que, a su vez, suministraba a Mercadona. Tuvo éxito porque el puerro se da bastante bien por aquí. Todo eso se fue abajo al entrar la cooperativa en concurso de acreedores. La deuda se compensó en parte con instalaciones que se quedó el banco. También se vendió maquinaria como, por ejemplo, los subsoladores que penetran y abren la tierra para facilitar el drenaje y de esa manera evitar la formación de charcos..

¿Habrá, pese a todo, una buena cosecha de papas?

Creo que sí habrá una buena cosecha. Al final los agricultores nos buscaremos la vida, como siempre. Casi todo se sembrará y se recogerá. La mayoría de nosotros sabemos que en este tipo de circunstancias hay que ser muy delicados con la tierra y no intentar abusar por hacer las labores cuando esté demasiado mojada. Eso puede tener consecuencias en la cosecha del año y en las posteriores. Si te pones a trabajar con maquinaria pesada en tierra mojada puedes echar a perder el suelo durante varios años. Hay que ser bastante cuidadoso..

Dedicarse a la agricultura fue una opción ¿Se arrepiente?

No, para nada. Mis padres emigraron primero a Inglaterra y después a Venezuela. De ahí retorné con cinco años (tiene 45). Desde 2011 me encargo de una finca de 20.000 metros en Lomo Redondo, barrio de La Vera, en San Juan de la Rambla. Me venía de familia, en los genes, porque mi padre, Hilario Reyes Díaz, ya era agricultor. Desde que terminé Pedagogía, en 2003, y hasta 2011 trabajé en diferentes áreas de mi especialidad, además de sacar un máster en Previsión de Riesgos Laborales y otro de Educación y Género. Pero siempre he estado vinculado a la agricultura. A mi padre lo dieron de baja por un problema cardíaco y me ocupé de la finca. Entonces teníamos todo lo necesario, los terrenos y la maquinaria. Todo perfecto para seguir con la actividad. Y la verdad que me daba pena no hacerlo. Ahora digo que me da mucha más libertad trabajar en la agricultura. .

¿Alguna afición al margen del trabajo en el campo?

Me gusta mucho la bici y recorrer las carreteras de La Palma, de donde es mi mujer, en concreto de Mazo. Los dos próximos fines de semana estaré por allí..