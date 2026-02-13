Involcan detecta un nuevo enjambre sísmico en Tenerife con centenares de señales de baja amplitud en el Teide

La Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha registrado un nuevo enjambre de eventos híbridos en Tenerife, compuesto por varios centenares de señales de muy baja amplitud, entre las 17.20 horas del jueves y las 04.00 horas de este viernes.

Se trata del séptimo enjambre de estas características detectado en la isla desde el 2 de octubre de 2016. Episodios similares se produjeron el 14 de junio de 2019, el 16 de junio y el 12 de julio de 2022, el 14 de noviembre de 2024 y el 7 de agosto de 2025.

Según Involcan, la hipótesis más probable es que estos enjambres estén relacionados con la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal de la isla, un proceso que se viene observando de forma recurrente desde 2016.

CO₂ y deformación del terreno

La institución subraya que esta interpretación cuenta con el respaldo de datos geoquímicos y geofísicos independientes, entre ellos el aumento de la emisión difusa de CO₂ en el cráter del Teide y una ligera deformación del terreno en el sector noreste del pico del Teide.

No obstante, Involcan recalca que este episodio “no conlleva cambios en la probabilidad de una erupción en Tenerife a corto y medio plazo”. Pese a ello, advierte de que el “mayor ruido volcánico” registrado en la isla desde finales de 2016 no muestra evidencias de estar remitiendo.

El fenómeno se enmarca dentro del proceso de vigilancia científica permanente sobre la actividad volcánica de Tenerife, una isla considerada activa desde el punto de vista geológico.