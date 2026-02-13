Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Granadilla de Abona

Un edificio de 160 aparcamientos para descongestionar las vías de El Médano

El Ayuntamiento sureño saca a concurso la construcción de un parquin en altura en el entorno del campo de fútbol de la localidad costera

Así será el edificio de aparcamientos que se va a construir en El Médano.

Así será el edificio de aparcamientos que se va a construir en El Médano. / ED

El Día

El Día

Granadilla de Abona

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona da un paso decisivo para levantar un edificio de aparcamientos que permita descongestionar las calles de El Médano. El gobierno municipal saca a concurso las obras para construir el parking modular de 160 plazas en la localidad costera, una actuación catalogada como «estratégica» por los responsables municipales para «mejorar la movilidad y la disponibilidad de estacionamientos en esta parte de la zona costera del municipio». El proyecto, ubicado en la calle Tenerife, junto a los anexos del campo de fútbol, supone una inversión superior a los 2,9 millones de euros.

El alcalde de Granadilla de Abona, el nacionalista José Domingo Regalado, subraya que este proyecto responde a una necesidad «real» de El Médano de plazas de estacionamientos. «Hemos apostado por una solución moderna y flexible que permita aliviar la presión del tráfico en el centro urbano y mejorar la calidad de vida de vecinos y visitantes», añade. Estos nuevos estacionamientos se situarán en el extrarradio de la localidad en busca de una movilidad «más ordenada y sostenible». Regalado recordó que está proyectado un segundo edificio de aparcamientos en la avenida Magallanes, en los aledaños del centro deportivo M3.

El aparcamiento cuyas obras han salido a licitación, en el entorno del campo de fútbol, se realizará mediante un sistema modular prefabricado, desmontable, ampliable, reutilizable, ecológico y reciclable, lo que permitirá adaptarlo a futuras necesidades y, en su caso, reubicarlo en otras parcelas del municipio. La edificación contará con dos niveles y una cubierta plana transitable, distribuidos sobre una parcela de 2.155 metros cuadrados.

Desde el punto de vista técnico, el parking de altura estará compuesto por elementos de acero, prefabricados en planta y montados en obra sin soldadura, mediante un sistema de unión atornillada de alta resistencia y doble seguridad, conforme a la normativa europea de marcado CE. La galvanización garantizará una durabilidad superior a los 50 años, incluso en ambientes exteriores.

El concejal de Obras del Ayuntamiento granadillero, Marcos Antonio Rodríguez, detalla que se trata de un parking en altura diseñado con criterios técnicos avanzados, que «garantiza seguridad, durabilidad y rapidez de ejecución». En total, el aparcamiento dispondrá de 160 plazas, de las cuales seis estarán reservadas para personas con movilidad reducida (PMR) y cinco para vehículos eléctricos, además de contar con ascensor adaptado, núcleos de escaleras metálicas con peldaños antideslizantes y espacios de control y servicios. El proyecto también incluye la previsión de una instalación fotovoltaica en la cubierta, reforzando el compromiso municipal con la eficiencia energética y la sostenibilidad.

