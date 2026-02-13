Atrévete a sonreír en El Sauzal, En Otra Clave te espera para una carcajada más.

Prepara tu mejor sentido del humor para esta nueva ocasión en el que la risa será la máxima protagonista. La mayor de las suertes estará de tu lado en este nuevo sorteo.

Cuando pensamos en un programa canario de referencia, es inevitable no llegar a pensar en algún momento en la estrella de la parrilla de entretenimiento, el programa En Otra Clave de RTVC.

Para las personas que viven en las islas afortunadas, este formato ha sido un acompañamiento en sus vidas desde hace ya bastante tiempo. Domingo a domingo, en cada casa de las islas se cenaba temprano para poder ver, por aquellos años, un programa llamado En Clave De Ja. Presentado desde siempre por la gran Eloísa González, se convirtió en unos años en no sólo una referencia televisa de la cadena líder en las islas canarias, sino que además de ello, transformó las noches cotidianas de un domingo cualquiera, en un punto de encuentro alrededor de la caja mágica, junto a todas las personas que te querían.

El Día, te invita a poder estar presente en una de esas grabaciones magistrales en el Teatro El Sauzal, en Tenerife, el día 19 de febrero a las 20:00 horas.

Estar in situ y poder reír a escasos metros de protagonistas que han acompañado tantísimos años a los canarios, es más que asistir a una simple grabación de un programa televisivo. Una mezcla de sensaciones, comedia y actualidad al más puro estilo canario.

Participa y disfruta del cariño del elenco más conocido del panorama cultural canario.

¿Cómo participar en el sorteo?

¡Participar es más fácil de lo que imaginas! Solo debes seguir estos pasos:

✅ Ser lector registrado en EL DÍA

✅ Completar el formulario de participación y aceptar las bases del sorteo.

✅ ¡Y Listo! Todo preparado para vivir una experiencia llena de emociones, solo queda cruzar los dedos y esperar el resultado. 🤞🏼

Recuerda que el sorteo está abierto solo para lectores registrados en la web de EL DÍA. Si aún no tienes tu cuenta, puedes registrarte gratis en eldia.es en apenas unos minutos y acceder a sorteos, promociones y contenidos exclusivos.

¿Cuándo se conocerán a los afortunados?

El sorteo se celebrará el miércoles 18 de febrero, y los ganadores serán contactados ese mismo día. Asegúrate de tener tus datos actualizados en tu perfil para que podamos comunicarnos contigo rápidamente en caso de ser uno de los afortunados. Puedes revisarlos o modificarlos desde la sección 'Mi cuenta' en tu área de usuario.

🎭 No te pierdas la oportunidad de disfrutar de una noche diferente y llena de emociones por sentir. 💛

Participa en el sorteo, vive la experiencia de En Otra Clave en directo y deja que el buen humor te acompañe.

¡Mucha suerte a todos los participantes! 🍀🍀🍀