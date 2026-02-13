La Aemet pronostica lluvias en horas nocturnas en Tenerife este sábado de Carnaval

El primer sábado de Carnaval en la calle habrá lluvias en Tenerife. Así lo indica la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que pronostica baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en medianías durante las horas nocturnas. Además, se esperan cielos nubosos en el norte, con apertura de grandes claros durante las horas diurnas.

En el resto de la isla estará poco nuboso o despejado, salvo algún intervalo nocturno en costas del oeste.

Por su parte, las temperaturas mínimas seguirán con pocos cambios, con ligeros descensos locales, y máximas en ligero descenso, siendo moderado a notable en medianías y zonas de Arafo y Candelaria.

Fuerte oleaje en la costa de Tacoronte / Arturo Jiménez

En el Teide, temperaturas con pocos cambios. Viento entre moderado y fuerte del nordeste, siendo fuerte en el extremo noroeste y vertiente sureste, tanto en medianías como en el litoral, donde se esperan rachas muy fuertes durante todo el día, que podrán alcanzar los 80 km/h, sin descartar que se rebasen localmente los 90 km/h.

Así mismo, en este punto de la isla se darán también rachas muy fuertes en zonas expuestas, especialmente de madrugada, pero tenderá a amainar a lo largo de la jornada, siendo cada vez menos probables. Brisas en costas del oeste.

Avisos amarillos

Hay que tener en cuenta que siguen vigentes los avisos amarillos por rachas muy fuertes en cumbres y vertientes SE y NW de las islas montañosas de hasta 80 km/h, localmente 90 km/h, así como en las islas más orientales desde el mediodía. De igual manera, todas las islas estarán en aviso amarillo por fuerte oleaje, excepto Fuerteventura.

Previsión general

En cuanto a la previsión general para todo el archipiélago, esta indica que habrá cielos nubosos al norte de las islas de mayor relieve, con apertura de claros durante las horas diurnas, y sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en medianías, especialmente durante las horas nocturnas. En el resto, poco nuboso o despejado.

Temperaturas mínimas con pocos cambios, con ligeros descensos locales, y máximas en ligero descenso, siendo moderado a notable en zonas de interior. Viento moderado a fuerte del nordeste, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas durante todo el día.

En Lanzarote y Fuerteventura también son probables las rachas durante la segunda mitad del día, especialmente a últimas horas.