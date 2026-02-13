La Aemet activa avisos amarillos para el primer día del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en la calle

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife comienza este viernes en la calle y son muchos los que miran al cielo para comprobar si podrán salir libremente sin necesidad de cargar con un paraguas. Sin embargo, en este día la lluvia no será el principal problema, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará dos avisos amarillos en la isla, pero relacionados con otros fenómenos atmosféricos.

En concreto, estos están relacionados con el viento y el oleaje. Así, en Tenerife se esperan rachas máximas de entre 70 y 80 kilómetros/hora, afectando, principalmente, a zonas altas y medianías de El Rosario y Candelaria; mientras que en el mar se espera viento del Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) al sureste de Tenerife.

Estos dos avisos también afectarán a la isla de Gran Canaria, mientras que el aviso por viento estará vigente en La Palma, La Gomera y El Hierro.

Tiempo en Tenerife

En cuanto a la previsión del tiempo en Tenerife, la Aemet indica que en el norte habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos al principio y al final del día y, también, en horas centrales cuando son probables lluvias débiles y ocasionales; se abrirán algunos claros al final de la tarde.

En el resto, predominio de los cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos nubosos en litorales de madrugada y en el oeste por la tarde.

Cielos nubosos en Canarias en una imagen de archivo. / @ALICIA_ARMAS

Las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero descenso en costas y con descensos moderados a notables en zonas de interior.

El viento estará moderado de componente norte con intervalos de fuerte, intensificándose por la tarde y girando a nordeste. Probabilidad de rachas localmente muy fuertes en medianías del sur de la Dorsal y en vertientes noroeste y este a partir de la tarde, sin descartarlas puntualmente en dichas zonas en el resto del día. Brisas en costas suroeste.