Hasta 4.700 euros para impulsar tu idea en 90 días

Tener una buena idea ya no es suficiente para emprender. En un mercado cada vez más competitivo, validar antes de invertir se ha convertido en una necesidad. Con esta premisa, Canarias impulsa una nueva edición de Prototipando para Emprender, un laboratorio intensivo que no solo forma, sino que acompaña a la comunidad emprendedora para experimentar, validar y acceder a una financiación de hasta 4.700 euros con la que convertir proyectos innovadores en oportunidades reales de negocio.

La iniciativa está promovida por el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (COE Canarias), dependiente del Servicio Canario de Empleo, en colaboración con la Fundación General de la Universidad de La Laguna y la Fundación Universitaria de Las Palmas, teniendo como objetivo reducir el riesgo inicial del emprendimiento mediante herramientas prácticas, mentoría especializada y apoyo económico, evitando que las ideas se queden en el papel.

El plazo de recepción de ideas permanece abierto hasta el próximo 18 de febrero y las personas interesadas pueden presentar su candidatura a través de la web oficial de Prototipando para Emprender, donde también se detallan los requisitos y el calendario completo del programa. La convocatoria busca propuestas innovadoras con potencial de impacto en el entorno económico y social del archipiélago canario.

A diferencia de los programas tradicionales centrados en planes de negocio teóricos, Prototipando para Emprender funciona como un laboratorio de innovación aplicado. Durante varios meses, las personas seleccionadas trabajarán de manera intensiva en el desarrollo de sus proyectos, construyendo prototipos para sus potenciales clientes. La filosofía es clara: antes de constituir una empresa o asumir costes estructurales, es fundamental comprobar si la propuesta responde a una necesidad real del mercado.

El proceso comienza con la presentación de ideas y una fase de selección que incluye entrevistas presenciales en Tenerife y Gran Canaria. Se valorarán especialmente aquellas propuestas que incorporen un elemento diferenciador y que puedan generar oportunidades en sectores estratégicos de Canarias. Las personas seleccionadas acceden posteriormente a una formación intensiva centrada en metodologías de validación y desarrollo de proyectos.

Daniela Saputi y María del Rosario Hernández Borges, gerente del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (COE) y vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de La Laguna, durante la presentación oficial de la I Edición de Prototipando para Emprender. / ED

Entre las herramientas que se aplican destacan Design Thinking y Customer Experience, enfoques ampliamente utilizados en el ámbito de la innovación empresarial. Estas metodologías permiten comprender mejor a las personas usuarias, identificar problemas concretos y diseñar soluciones ajustadas a esas necesidades. El trabajo incluye investigación de mercado, definición de la propuesta de valor, diseño de modelos de negocio y desarrollo de prototipos funcionales.

Tras la fase formativa, quienes participan afrontan un desafío práctico que les permite aplicar los conocimientos adquiridos y ajustar su idea inicial. Posteriormente acceden al Laboratorio de Ideas, el núcleo del programa, que se desarrolla durante aproximadamente tres meses. Es en esta etapa donde se construyen prototipos reales y se someten a prueba en contextos reales, recogiendo datos y opiniones que permiten mejorar la propuesta y reforzar su viabilidad.

Uno de los aspectos más destacados del programa es su respaldo económico. Las personas que acceden al laboratorio pueden recibir una bolsa de ayuda de hasta 2.700 euros por su participación. Además, cuentan con una dotación adicional de hasta 2.000 euros destinada a financiar materiales, herramientas o servicios necesarios para crear y testear el prototipo. En total, el apoyo puede alcanzar los 4.700 euros durante un periodo máximo de 90 días.

Este respaldo permite que la comunidad emprendedora pueda centrarse en desarrollar sus proyectos sin que la falta de recursos se convierta en una barrera inicial. No se trata únicamente de recibir formación, sino de disponer de medios concretos para experimentar y validar en condiciones reales, reduciendo así la incertidumbre que suele acompañar a las primeras etapas del emprendimiento.

El programa está dirigido a personas mayores de edad residentes en Canarias que cuenten con una idea innovadora y disponibilidad para participar de forma presencial. Entre los requisitos figura no estar dadas de alta como personas autónomas ni mantener actividad laboral durante la fase intensiva del laboratorio, lo que garantiza una dedicación plena al desarrollo del proyecto.

Más allá del beneficio individual, la iniciativa contribuye a fortalecer el ecosistema emprendedor de las Islas. La colaboración entre instituciones públicas y entidades universitarias refuerza la conexión entre conocimiento, innovación y empleo. Se promueve una cultura emprendedora basada en la validación, el análisis y la experimentación, reduciendo la improvisación y aumentando las probabilidades de éxito.

En un contexto económico cambiante, donde la sostenibilidad y la competitividad dependen de la capacidad de adaptación, contar con espacios seguros para probar ideas resulta clave. Prototipando para Emprender ofrece precisamente ese entorno estructurado donde equivocarse forma parte del aprendizaje y donde cada ajuste mejora las posibilidades de consolidar un negocio.

La iniciativa demuestra que emprender no es solo cuestión de intuición o entusiasmo, sino también de método, acompañamiento y recursos. Validar antes de invertir no elimina el riesgo, pero sí lo reduce de manera significativa. Quienes deseen formar parte de esta edición aún están a tiempo de presentar su propuesta antes del 18 de febrero a través de la web oficial. Canarias abre así la puerta a nuevas iniciativas capaces de transformar talento en empresas viables, sostenibles y con impacto real en el territorio.