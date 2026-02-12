El vicepresidente Lope Afonso recibe en el Cabildo a la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal
El Cabildo de Tenerife refuerza los lazos institucionales con Francia en la primera visita a la isla de la nueva embajadora
El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, mantuvo este martes, 10 de febrero, un encuentro institucional con la nueva embajadora de Francia en España, Kareen Rispal, en la Sala Borges del Palacio Insular.
Durante su primera visita a la isla, la embajadora firmó en el Libro de Honor del Cabildo de Tenerife, en un acto que simboliza el fortalecimiento de las relaciones institucionales entre la isla y la República Francesa, así como el interés común por estrechar la colaboración en ámbitos como el turismo, la cultura y las relaciones internacionales.
Lope Afonso, que estuvo acompañado por el director insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Pedro González; la cónsul general de Francia en Madrid, Nathalie Berthy; y el cónsul honorario de Francia en Tenerife, Bernard Lonis, destacó la importancia del mercado francés para Tenerife y subrayó el valor de este tipo de encuentros para “seguir consolidando a la isla como un destino de referencia y avanzar en nuevas oportunidades de cooperación”.
Kareen Rispal fue nombrada embajadora de Francia ante el Reino de España por decreto de 13 de enero de 2025 y tomó posesión de su cargo en Madrid el pasado 20 de enero. Diplomática de carrera, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de las relaciones internacionales y ha desempeñado responsabilidades de alto nivel en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, así como en representaciones diplomáticas en Naciones Unidas, Canadá y el Reino Unido.
El Cabildo de Tenerife reafirma con este encuentro su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones internacionales y la proyección exterior de la isla.
