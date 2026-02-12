Tres georgianos afrontan seis años de prisión tras asaltar 14 viviendas

Tres ciudadanos georgianos se sentaron ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acusados de delitos de robo continuado en casas habitadas y receptación por los que la Fiscalía pedía, en caso de ser condenados, una pena de seis años y nueve meses de prisión para el cabecilla del grupo, y seis años y tres meses para los otros dos investigados.

En la vista oral comparecieron los tres encausados, que se encuentran en prisión desde que fueron detenidos en el aeropuerto del sur de Tenerife, y el representante del Ministerio Público comunicó que iba a modificar las penas de prisión al sostener que la agravante del delito continuado de robo no se ajusta al caso.

La Fiscalía les acusa de entrar en 14 viviendas forzando las cerraduras con una llave tipo bump o ganzúas apoderándose de 194 piezas de joyería y 5.500 euros en efectivo, y pidió el sobreseimiento provisional de las denuncias de otros diez perjudicados y la defensa pidió que declarara la esposa de uno de los acusados y sus tres hijas para «corroborar» la precaria situación económica que atravesaba y por la que supuestamente se vio obligado a delinquir.