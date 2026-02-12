Robo continuado
Tres georgianos afrontan seis años de prisión tras asaltar 14 viviendas
Un grupo experto en reventar cerraduras con ganzúas y llaves tipo ‘bump’ se apoderó de 194 piezas de joyería y 5.500 euros en Tenerife
Tres ciudadanos georgianos se sentaron ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acusados de delitos de robo continuado en casas habitadas y receptación por los que la Fiscalía pedía, en caso de ser condenados, una pena de seis años y nueve meses de prisión para el cabecilla del grupo, y seis años y tres meses para los otros dos investigados.
En la vista oral comparecieron los tres encausados, que se encuentran en prisión desde que fueron detenidos en el aeropuerto del sur de Tenerife, y el representante del Ministerio Público comunicó que iba a modificar las penas de prisión al sostener que la agravante del delito continuado de robo no se ajusta al caso.
La Fiscalía les acusa de entrar en 14 viviendas forzando las cerraduras con una llave tipo bump o ganzúas apoderándose de 194 piezas de joyería y 5.500 euros en efectivo, y pidió el sobreseimiento provisional de las denuncias de otros diez perjudicados y la defensa pidió que declarara la esposa de uno de los acusados y sus tres hijas para «corroborar» la precaria situación económica que atravesaba y por la que supuestamente se vio obligado a delinquir.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
- Multado con 200 euros y la pérdida de 4 puntos por llevar la baliza V16 pero realizar este gesto tan habitual al volante: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Carlos Alcaraz, mejor tenista del mundo: 'Tenerife es mi lugar favorito en el mundo
- La carretera del Teide cambia de categoría para restringir la entrada de vehículos y cobrar por la guagua
- Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes tinerfeños
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: adiós al aviso amarillo por oleaje
- Multado con 200 euros y pérdida de 4 puntos por no tener en cuenta este elemento básico de seguridad: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- La primera guagua circular de Puerto de la Cruz empieza a rodar