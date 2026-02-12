Se suelta un contenedor de varias toneladas y rueda calle abajo en un polígono de Tenerife
Un contenedor se desengancho en el muelle de carga y colisionó contra la pared tras cruzar toda la vía
Un contenedor de carga ha provocado daños y retenciones en uno de los polígonos industriales con mayor actividad de Santa Cruz de Tenerife. En El Mayorazgo, un container se desenganchó de un camión y cruzó la vía hasta estrellarse con una pared al otro lado de la carretera.
Mientras estaban descargando en un muelle de carga, el contenedor de Boluda Lines se soltó invadiendo la carretera. En el momento no circulaba ningún vehículo, pero si golpeó un coche que estaba estacionado y debilitó un muro que sirvió como freno para el container sobre ruedas.
En estos momentos los medios policiales se encuentran en la zona gestionando el tráfico y la retirada del contenedor para restablecer el orden.
También se ha desplazado al lugar personal de bomberos, que trabajan para asegurar el muro dañado por el golpe del container ante la posibilidad de caída.
