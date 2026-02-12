Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se suelta un contenedor de varias toneladas y rueda calle abajo en un polígono de Tenerife

Un contenedor se desengancho en el muelle de carga y colisionó contra la pared tras cruzar toda la vía

El contenedor en medio de la vía en el polígono de El Mayorazgo

El contenedor en medio de la vía en el polígono de El Mayorazgo / Víctor de Castro

Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

Un contenedor de carga ha provocado daños y retenciones en uno de los polígonos industriales con mayor actividad de Santa Cruz de Tenerife. En El Mayorazgo, un container se desenganchó de un camión y cruzó la vía hasta estrellarse con una pared al otro lado de la carretera.

Mientras estaban descargando en un muelle de carga, el contenedor de Boluda Lines se soltó invadiendo la carretera. En el momento no circulaba ningún vehículo, pero si golpeó un coche que estaba estacionado y debilitó un muro que sirvió como freno para el container sobre ruedas.

El contenedor tras chocar contra el muro

El contenedor tras chocar contra el muro / Víctor de Castro

El coche con el que colisionó el contenedor

El coche con el que colisionó el contenedor / Víctor de Castro

En estos momentos los medios policiales se encuentran en la zona gestionando el tráfico y la retirada del contenedor para restablecer el orden.

Bomberos trabajan sobre el muro dañado

Bomberos trabajan sobre el muro dañado / Víctor de Castro

También se ha desplazado al lugar personal de bomberos, que trabajan para asegurar el muro dañado por el golpe del container ante la posibilidad de caída.

