El restaurante del sur de Tenerife donde comes en una platanera: cocina canaria tradicional a buen precio

En el sur de Tenerife hay un restaurante donde puedes comer en una platanera. El Restaurante El Cordero, ubicado en Guargacho, se ha convertido en una parada obligatoria para quienes visitan la isla y buscan probar la gastronomía tradicional en un entorno único.

El creador de contenido @elsiciliano_tenerife ha vuelto a visitar el establecimiento recientemente y no ha dudado en compartir la experiencia con todo sus seguidores, destacando el entorno y la cocina tradicional canaria.

Comer en una platanera es posible en Tenerife

Se caracteriza por contar con un gran patio canario, dividido en varios espacios, donde ofrecen cada día servicio a sus comensales. Comer bajo las hojas de una platanera es una experiencia única que puedes vivir es este restaurante.

"Con el ambiente más alegre del sur de Tenerife y rodeado de naturaleza, en Restaurante El Cordero recibimos a nuestros comensales con una atención personalizada desde el primer momento; ofreciéndole una experiencia gastronómica diferente capaz de estimular todos los sentidos", explican en su página web.

Cocina canaria y carnes a la brasa

La carta apuesta por las recetas tradicionales y las carnes a la brasa, las especialidades del restaurante. El creador de contenido se decantó por probar los platos más

Croquetas

Queso asado con mermelada de papaya y mojo verde

Garbanzada

Escaldón

Huevos estrellados

Parrillada mixta para compartir

Los amantes del dulce pude terminar la comida probando postres típicos como el quesillo o decantarse por un barraquito, una bebida dulce muy popular en las islas.

En su visita, el creador de contenido pagó 132,60 euros por siete comensales, un precio muy ajustado.

Horario y ubicación

El restaurante se encuentra en TF-652, 8, en El Monte O Guargacho. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, lo que refleja que los clientes que han visitado el establecimiento ha salido satisfechos con el entorno y la comida.

Abre todos los días del año, de lunes a sábado lo hace en horario de 13:00 a 23:00 horas y los domingos desde las 12:30 hasta las 22:30 horas, en horario ininterrumpido. Cuenta con tres salas para atender a todos los clientes que deciden probar sus elaboraciones.

Un lugar que continúa sorprendiendo tanto a los turistas como a los propios residentes.