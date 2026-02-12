El proyecto ‘Surfing With Me’ reúne a un centenar de personas en la recogida de residuos de Playa Martiánez

La Fundación Moving the Planet reunió el pasado domingo a unas 100 personas en la limpieza de residuos de la Playa Martiánez en Puerto de la Cruz en el marco de 'Surfing With Me', el proyecto desarrollado en colaboración con Turismo de Tenerife y que, en esta ocasión, contó con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad norteña. En la acción, en la que además de voluntarios participaron entidades colaboradoras, representantes institucionales y creadores de contenido, se recogieron varias decenas de bolsas de residuos y dos garrafas completas de colillas, uno de los principales contaminantes del litoral. Con ellas se han reunido en total unas 6.000 colillas —entre las diferentes actividades de limpieza de la costa isleña desarrolladas dentro del proyecto—, una cantidad suficiente para la fabricación de dos tablas de surf elaboradas íntegramente a partir de este residuo, actualmente en proceso de desarrollo por Yanes Surfboards.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, subrayó la importancia de respaldar iniciativas que vinculan sostenibilidad, participación ciudadana y promoción turística responsable. “Proyectos como ‘Surfing With Me’ reflejan el modelo de destino que queremos seguir construyendo: un Tenerife comprometido con la conservación de su entorno natural, que entiende que la calidad turística va de la mano del respeto y el cuidado de nuestro litoral”, afirmó.

Afonso destacó además el valor simbólico y práctico de la acción desarrollada en Playa Martiánez: “La recogida de 6.000 colillas y su transformación en tablas de surf es un ejemplo claro de cómo un residuo altamente contaminante puede convertirse en un mensaje poderoso de concienciación y cambio. Estamos hablando de educación ambiental, de implicación social y de economía circular aplicadas a uno de nuestros principales recursos, que es el mar”.

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destacó “la colaboración con este tipo de iniciativas se encuentra alineada con la estrategia de sostenibilidad de la entidad, que apuesta por ser parte activa en la promoción de políticas de protección del medio ambiente. Una iniciativa que transmite un mensaje claro: la necesidad de proteger la salud de los océanos, fundamental para la conservación de la biodiversidad marina y el equilibrio de los ecosistemas costeros”. Para Melwani, “Surfing with me, demuestra cómo la unión entre deporte, sostenibilidad y participación social puede generar un impacto real en la protección del litoral, visibilizando un problema tan cotidiano como la contaminación por colillas y transformándolo en una acción colectiva con resultados tangibles. Desde Turismo de Tenerife, agradecemos a las instituciones que han participado hasta ahora en las acciones conjuntas: al Ayuntamiento de Arona y de Puerto de la Cruz, a las entidades sociales y ciudadanía por su compromiso a esta iniciativa de Moving the planet que ha sido apoyada por la entidad, señala la CEO de la entidad.

José Alberto Hernández Pérez, presidente de la Fundación Moving the Planet, valoró la jornada de forma muy positiva: “Ha sido todo un éxito. La respuesta de la ciudadanía, las instituciones y las entidades colaboradoras demuestra que cuando se trabaja desde el ejemplo y la acción, el cambio es posible. Queremos agradecer especialmente a Turismo de Tenerife y al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz su implicación y sensibilidad con este tipo de iniciativas que cuidan nuestro litoral y nuestro territorio.”

El evento del domingo contó con la asistencia de Desiré Díaz Torres, concejala de Turismo, Cultura de Puerto de la Cruz, además de con el apoyo de Gesplan, que a través del área de Participación y Voluntariado Ambientales de Tenerife ofreció una charla de concienciación sobre basuras marinas, reforzando el componente educativo y divulgativo de la jornada. Para el cuidado del voluntariado, Maison Catering se encargó de ofrecer comida a las personas participantes, mientras que Hyundai Canarias estuvo presente colaborando activamente en la limpieza y facilitando agua durante toda la actividad. También participaron jóvenes influencers como Álvaro y Asier, así como Tom y Nici, creadores de contenido vinculados a Tandem Surf, quienes contribuyeron a amplificar el mensaje del proyecto en redes sociales.

El proyecto ‘Surfing With Me’ combina la fuerza del surf y la movilización ciudadana para generar un cambio real. El recorrido comienza y finaliza con dos tablas de surf fabricadas a partir de colillas recogidas en playas de España y Europa, convertidas en un símbolo de transformación, conciencia ambiental y acción colectiva.

El objetivo principal de esta iniciativa es concienciar sobre la importancia del cuidado del litoral, visibilizar el impacto de las colillas en el medio marino y reforzar la unión entre deporte, sostenibilidad y territorio, ejes fundamentales del proyecto impulsado por la Fundación Moving the Planet.