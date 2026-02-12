El proyecto para ampliar y reformar del Hospital del Sur estará en 10 meses

El Gobierno de Canarias convoca el concurso para la redacción del proyecto de ampliación y reforma del Hospital del Sur con un presupuesto de licitación de 1.097.245 euros y un plazo de ejecución de diez meses. Se trata de la primera fase de una obra que contempla la finalización de dos módulos en estructura, la creación de nuevas unidades asistenciales (como Cuidados Críticos, Hemodinámica y una nueva Unidad de Hospitalización), la ampliación y reforma del bloque quirúrgico y la expansión de Urgencias, Consultas Externas y Diagnóstico por la Imagen, así como mejorar la conexión y operatividad del complejo hospitalario, según informa el Servicio Canario de la Salud.

Este anuncio llega en plena ronda de contactos impulsada por la Plataforma Pro Hospital Público del Sur y Suroeste de Tenerife, molesta por la demora del Ejecutivo regional en licitar esta obra. La respuesta obtenida de los colectivos sociales, económicos y empresariales con los que se ha reunido presagiaba la convocatoria de acciones y protesta teniendo en cuenta que ya son 30 años de reivindicación del centro hospitalario comarcal.

La Consejería de Sanidad del Gobierno canario explicó ayer que estas actuaciones buscan crear y adecuar los espacios del complejo sanitario, «de tal manera que cumplan con los estándares modernos de atención sanitaria y permitan al Hospital del Sur llevar a cabo su actividad asistencial con mayor eficiencia y capacidad resolutiva». En un comunicado, señaló que con la reforma y ampliación de este centro, Sanidad adapta esta infraestructura a las nuevas necesidades asistenciales de la ciudadanía residente en la zona y, además, se da respuesta a una demanda vecinal, dado que supondrá una ampliación de la cartera de servicios del Hospital del Sur de Tenerife.

Aunque «era algo que esperábamos» y «es una noticia positiva», la Plataforma apuntó que «llega con dos años de retraso». Su portavoz, Jordi Esplugas, explicó que «si esta licitación se hubiera publicado en 2024, como pedimos inicialmente, o a lo largo del 2025, como siempre se nos había prometido, hoy estaríamos en un escenario diferente», es decir, las obras de ampliación podrían iniciarse este mismo año.

Esplugas espera que el procedimiento de licitación, adjudicación y ejecución se realice con agilidad y «se adjudique a un estudio de arquitectura que sea capaz de redactarlo en mucho menos de los diez meses que se le concede». Espera que el Gobierno autonómico inicie la licitación de las obras por vía de urgencia.

Al tiempo, la Plataforma Pro Hospital del Sur advierte que solicitará al Ejecutivo canario que siga implementando mejoras en el edificio actual, que requiere completar la ampliación del Hospital de Día Oncológico, dotarlo de cocina propia y cafetería, así como habilitar el edificio administrativo central y la centralita telefónica. El resto de demandas como paritorios, ampliación de quirófanos y hemodinámica, entre otras, «tendrán que esperar a la ampliación, ya que en el edificio actual no cabe ya ni un alfiler».

Todo ello, instando al Cabildo a acelerar la finalización de las camas sociosanitarias en construcción en la comarca «y que licite la ejecución del centro sociosanitario de 200 camas que está previsto al lado del Hospital Público del Sur».

Servicios y avances

El Hospital del Sur atendió 63.487 consultas, realizó 4.495 intervenciones quirúrgicas, asistió 63.761 casos urgentes y administró 6.498 tratamientos en los distintos hospitales de día y 145.744 pruebas funcionales y radiológicas para el diagnóstico y seguimiento de patologías de la población de la comarca.

Hace un año puso en marcha la Unidad de Cuidados Paliativos, que atendió a 173 pacientes y a más de un centenar de niños y niñas en la Unidad de Atención Temprana. El centro cuenta con cirugía mayor ambulatoria, rehabilitación, fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional y hospitalización.