Prealerta por vientos en Canarias: las medianías y zonas altas de El Rosario y Candelaria, entre los puntos más afectados
Se esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declara la situación de prealerta por viento en todas las islas, a partir de las 08:00 horas de este viernes, día 13 de febrero. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Aunque esta situación estará activa en todo el archipiélago, entre los puntos más afectados se encuentran el área metropolitana de Tenerife, donde se esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora y las zonas altas y medianías de El Rosario y Candelaria.
Previsión
La previsión del tiempo indica que se esperan rachas máximas de 80 kilómetros/hora en La Gomera que afectarán especialmente a zonas altas y vertientes este y noroeste. En El Hierro serán de 70 kilómetros por hora y afectarán especialmente a zonas altas y vertientes este y noroeste. En Gran Canaria (cumbres) y Tenerife (área metropolitana) también alcanzarán los 80 km/h. En concreto, en Tenerife afectará principalmente a zonas altas y medianías de El Rosario y Candelaria. En Gran Canaria, especialmente a zonas altas de la cuenca de Tejeda.
Mientras que habrá rachas máximas de 70 kilómetros/hora en Gran Canaria (este, sur y oeste); La Palma (este, oeste); Tenerife (norte, este, sur y oeste). Viento del norte a nordeste. Afectando principalmente a vertientes este-sudeste y oeste-noroeste. Rachas máximas de 70 kilómetros/hora en Lanzarote y Fuerteventura.
El viento del nordeste se irá intensificando a últimas horas del sábado.
Consejos de autoprotección
Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha emitido una serie de consejos de autoprotección:
- Evite, en la medida de lo posible, salir de casa, y cierre y asegure puertas, ventanas y toldos para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales.
- Retire de ventanas, balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.
- Revise las viviendas para que no haya cornisas, balcones o fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.
- Procure aplazar los desplazamientos por carretera y en caso de hacerlos, consulte el estado de las carreteras y extreme las precauciones por la posible presencia de obstáculos en las vías. Se recomienda el uso de transporte público.
- Evite especialmente salir de excursión o de acampada hasta que se restablezca la normalidad.
- Si es posible, evite el llamar por teléfono, a fin de evitar que se colapsen las líneas
- En caso de emergencia no dude en llamar al 1-1-2.
