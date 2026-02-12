Prealerta por vientos en Canarias: las medianías y zonas altas de El Rosario y Candelaria, entre los puntos más afectados

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declara la situación de prealerta por viento en todas las islas, a partir de las 08:00 horas de este viernes, día 13 de febrero. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Aunque esta situación estará activa en todo el archipiélago, entre los puntos más afectados se encuentran el área metropolitana de Tenerife, donde se esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora y las zonas altas y medianías de El Rosario y Candelaria.

Previsión

La previsión del tiempo indica que se esperan rachas máximas de 80 kilómetros/hora en La Gomera que afectarán especialmente a zonas altas y vertientes este y noroeste. En El Hierro serán de 70 kilómetros por hora y afectarán especialmente a zonas altas y vertientes este y noroeste. En Gran Canaria (cumbres) y Tenerife (área metropolitana) también alcanzarán los 80 km/h. En concreto, en Tenerife afectará principalmente a zonas altas y medianías de El Rosario y Candelaria. En Gran Canaria, especialmente a zonas altas de la cuenca de Tejeda.

Mientras que habrá rachas máximas de 70 kilómetros/hora en Gran Canaria (este, sur y oeste); La Palma (este, oeste); Tenerife (norte, este, sur y oeste). Viento del norte a nordeste. Afectando principalmente a vertientes este-sudeste y oeste-noroeste. Rachas máximas de 70 kilómetros/hora en Lanzarote y Fuerteventura.

El viento del nordeste se irá intensificando a últimas horas del sábado.

Consejos de autoprotección

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha emitido una serie de consejos de autoprotección:

Jornada de viento en Tenerife, archivo. / María Pisaca