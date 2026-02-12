La Aemet la lía y sitúa al aeropuerto de Tenerife Sur como el punto más frío de España con -19,8 grados

La estación del aeropuerto de Tenerife Sur ha sido el punto geográfico donde este jueves, 12 de febrero, se ha registrado la temperatura más alta del país, con 33,9 grados (datos de las 18:30 horas), pero, paradójicamente, también ha sido donde se ha registrado la más fría, con -19,8 grados.

De esta manera, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este punto de la isla tinerfeña habría estado a más de 10 grados de diferencia del siguiente lugar más fresco del país, Cap de Vaquèira (Lleida), donde se registraron -6,7 grados a las 10:20 horas, una situación más normal teniendo en cuenta el temporal que afecta a la Península.

Como es lógico pensar, se debería a un error al registrar los datos, ya que, difícilmente, con media hora de diferencia, la misma estación en Tenerife puede estar a casi 34º y prácticamente -20º.

Tabla con temperaturas máximas y mínimas. / Aemet

Temperaturas máximas

Siguiendo las tablas de la Aemet, de los 10 sitios más cálidos de este jueves, la mitad se localizan en Canarias, lo que tiene sentido ya que el archipiélago está escapando de la borrasca Nils. En concreto, el punto más cálido sería el aeropuerto Tenerife Sur, seguido de Águilas (Murcia), Tejeda, la Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) y Vallehermoso (La Gomera).

Los últimos cinco puestos son para Rincón de la Victoria (Málaga), El Ejido (Almería), Cartagena (Murcia), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y Torre-Pacheco (Murcia).

Lugares más fríos

Por su parte, si borramos a Tenerife de la ecuación de los rincones más fríos del país, los siguientes serían: Lleida, Granada, Huesca, Cantabria y Salamanca, con temperaturas que oscilan entre los -2,1 y los -6,7 grados en sus diferentes estaciones.