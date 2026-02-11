El sindicato policial califica de falsa la acusación de acoso a dos agentes de San Juan de la Rambla

La sección sindical de STAP-Canarias en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla rechazó de forma tajante las acusaciones de acoso de la concejala de AUP-SSP Yanira Mesa contra dos agentes de la Policía Local. Sostiene que dichas denuncias «son falsas y responden a un intento de tergiversar la realidad». En un comunicado, aseguró que la situación denunciada por la edil es al contrario, siendo los dos agentes los acosados por Mesa. Hay que recordar que la concejala de Aguas, Jardines y Turismo presentó una denuncia contra dos policías ante la Guardia Civil por supuesto acoso el pasado junio y una ampliación de la misma en agosto.

Antecedentes de conflictos laborales

El sindicato afirma que «existen antecedentes documentados de conflictos laborales atribuidos a la actuación de Mesa hacia distintos trabajadores municipales, incluidos agentes de la Policía Local y representantes sindicales». Recordó en el comunicado que el pasado 26 de diciembre los representantes sindicales del Consistorio registraron un escrito en el que solicitaban la activación del protocolo de acoso laboral contra Yanira Mesa, una petición que, según el sindicato, el alcalde se vio obligado a iniciar. En ese documento se alude a presuntas actitudes «autoritarias, despectivas y de presión continuada» hacia personal de diferentes áreas municipales, algunas de las cuales habrían derivado en bajas médicas, según el sindicato.

Relación entre policía y concejala

El comunicado incide especialmente en la relación de la concejala ramblera con el colectivo policial, señalando que, «pese a no ostentar competencias directas en materia de seguridad, habría impulsado actuaciones como la realización de reconocimientos médicos a toda la plantilla y la apertura de expedientes disciplinarios». El STAP sostiene que esas iniciativas no prosperaron y que, posteriormente, se habrían producido nuevas denuncias contra mandos policiales.

"Una actuación habitual y ajustada"

En relación con uno de los episodios citados por Mesa referido a una notificación policial en su domicilio, el sindicato defendió que se trató de «una actuación habitual y ajustada a la práctica administrativa, negando que existiera intimidación o cualquier tipo de irregularidad», argumentaron en su defensa.