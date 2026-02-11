Sanidad licita la redacción del proyecto de la primera fase de ampliación y reforma del Hospital del Sur

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias licita la redacción del proyecto de la primera fase para la ampliación y reforma del Hospital del Sur de Tenerife, centro dependiente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. El documento se publicó este miércoles 11 de febrero en la plataforma de contratación del sector público mediante procedimiento de contratación abierto y ordinario. El plazo de presentación de solicitudes es de 30 días.

Más de un millón de euros

El Servicio Canario de Salud (SCS) destinará una partida de más de un millón de euros con un plazo de ejecución de 10 meses. En esta licitación se obtendrá un proyecto técnico para iniciar la construcción de la primera ampliación del centro sanitario del sur de la Isla, según un comunicado.

"Actuaciones esenciales"

En esta primera fase se contemplan "actuaciones esenciales" como la finalización de dos módulos ya existentes en estado estructural, la creación de nuevas unidades asistenciales (como Cuidados Críticos, Hemodinámica y una nueva Unidad de Hospitalización), la ampliación y reforma del bloque quirúrgico, y la expansión de áreas como Urgencias, Consultas Externas y Diagnóstico por la Imagen, así como la creación de una infraestructura de circulaciones que mejore la conexión y operatividad del conjunto hospitalario.

Nuevas necesidades asistenciales

Según la Consejería, "con la reforma y ampliación de este centro hospitalario, se adapta esta infraestructura sanitaria a las nuevas necesidades asistenciales de la ciudadanía residente en la zona y, además, se da respuesta a una demanda vecinal, dado que supondrá una ampliación de la cartera de servicios del Hospital del Sur de Tenerife".