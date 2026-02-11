Rosa Dávila llama a la serenidad y descarta una erupción inminente en el Teide

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha informado de que en torno a las 04:00 horas de este miércoles ha vuelto a ser detectada con menor amplitud y duración la señal de baja frecuencia en el Teide y ha llamado a la serenidad, pues no hay evidencia de erupción volcánica inminente, ni a corto y medio plazo.

El próximo jueves 19 de febrero volverá a reunirse el comité científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca) y a continuación el Cabildo informará a los municipios de sus resultados, ha señalado Rosa Dávila.

"Probablemente, uno de los sistemas volcánicos más vigilados en el mundo es el Teide y la isla de Tenerife", ha proseguido la presidenta tinerfeña en rueda de prensa, para subrayar también que los científicos representados en el Pevolca pusieron ayer en común que no se ha registrado ningún tipo de cambio en cuanto a la emisión de gases y la deformación del terreno.