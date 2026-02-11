Rosa Dávila llama a la serenidad y descarta una erupción inminente en el Teide
El próximo jueves, el comité científico del Pevolca se reunirá de nuevo para evaluar la situación del Teide, tras lo cual el Cabildo informará a los municipios sobre los resultados obtenidos.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha informado de que en torno a las 04:00 horas de este miércoles ha vuelto a ser detectada con menor amplitud y duración la señal de baja frecuencia en el Teide y ha llamado a la serenidad, pues no hay evidencia de erupción volcánica inminente, ni a corto y medio plazo.
El próximo jueves 19 de febrero volverá a reunirse el comité científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca) y a continuación el Cabildo informará a los municipios de sus resultados, ha señalado Rosa Dávila.
"Probablemente, uno de los sistemas volcánicos más vigilados en el mundo es el Teide y la isla de Tenerife", ha proseguido la presidenta tinerfeña en rueda de prensa, para subrayar también que los científicos representados en el Pevolca pusieron ayer en común que no se ha registrado ningún tipo de cambio en cuanto a la emisión de gases y la deformación del terreno.
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
- Multado con 200 euros y la pérdida de 4 puntos por llevar la baliza V16 pero realizar este gesto tan habitual al volante: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Carlos Alcaraz, mejor tenista del mundo: 'Tenerife es mi lugar favorito en el mundo
- La carretera del Teide cambia de categoría para restringir la entrada de vehículos y cobrar por la guagua
- Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes tinerfeños
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: adiós al aviso amarillo por oleaje
- Multado con 200 euros y pérdida de 4 puntos por no tener en cuenta este elemento básico de seguridad: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- La primera guagua circular de Puerto de la Cruz empieza a rodar