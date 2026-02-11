El rincón que sorprende en el sur de Tenerife: cocina canaria y precios irresistibles

En el sur de Tenerife, más concretamente en Los Cristianos, hay un restaurante que apuesta por la cocina tradicional. Se llama El Rincón de Pancho, una tasca que se ha consolidado como una parada obligatoria en la isla por su cocina de calidad, su trata amable y sus pecios ajustados.

Abierto desde 2014, su propuesta gastronómica combina una variedad de platos canarios, castellanos y tapas en Tenerife en un lugar acogedor.

Una carta variada

Su menú cuenta con diferentes apartados para que los clientes se decanten por sus preferencias. Para empezar, se puede elegir algunas de sus ensaladas, diferentes opciones para satisfacer todos los gustos. En el apartado de "picoteo fino" destaca el almogrote, la pata asada o la ensaladilla rusa de batata. También ofrecen platos "para picar caliente" como croquetas, quesos asado con dos mojos o las bravas canarias.

Como plato principal los comensales pueden decantarse por alguno de sus productos del mar o sus carnes. Además, también cuenta con sugerencias o platos del día que van variando. Una carta pensada para compartir la cocina tradicional.

La visita de Carlos Herrera

Algo que destaca en El Rincón de Pancho es su ambiente familiar y trato cercano, cuidando cada detalle para que los clientes disfruten de una agradable experiencia gastronómica.

Carlos Herrera visitó recientemente el restaurante durante su estancia en el sur de la isla describiéndolo como "gran lugar al que estoy deseando volver". El periodista disfrutó de las papas canarias y la pata asada del establecimiento. Dos platos que deleitaron su paladar entre otros y que reflejan el reconocimiento que ha adquirido el restaurante.

Horario y ubicación

El Rincón de Pancho se encuentra en la calle del Valle Menéndez, 30, en Los Cristianos. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el local, entre ellos Carlos Herrera.

Abre de martes a sábado en horario ininterrumpido de 13:30 a 22:30 horas. Los domingos y lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.