El rincón que sorprende en el sur de Tenerife: cocina canaria y precios irresistibles
Carlos Herrera ha visitado el restaurante recientemente
En el sur de Tenerife, más concretamente en Los Cristianos, hay un restaurante que apuesta por la cocina tradicional. Se llama El Rincón de Pancho, una tasca que se ha consolidado como una parada obligatoria en la isla por su cocina de calidad, su trata amable y sus pecios ajustados.
Abierto desde 2014, su propuesta gastronómica combina una variedad de platos canarios, castellanos y tapas en Tenerife en un lugar acogedor.
Una carta variada
Su menú cuenta con diferentes apartados para que los clientes se decanten por sus preferencias. Para empezar, se puede elegir algunas de sus ensaladas, diferentes opciones para satisfacer todos los gustos. En el apartado de "picoteo fino" destaca el almogrote, la pata asada o la ensaladilla rusa de batata. También ofrecen platos "para picar caliente" como croquetas, quesos asado con dos mojos o las bravas canarias.
Como plato principal los comensales pueden decantarse por alguno de sus productos del mar o sus carnes. Además, también cuenta con sugerencias o platos del día que van variando. Una carta pensada para compartir la cocina tradicional.
La visita de Carlos Herrera
Algo que destaca en El Rincón de Pancho es su ambiente familiar y trato cercano, cuidando cada detalle para que los clientes disfruten de una agradable experiencia gastronómica.
Carlos Herrera visitó recientemente el restaurante durante su estancia en el sur de la isla describiéndolo como "gran lugar al que estoy deseando volver". El periodista disfrutó de las papas canarias y la pata asada del establecimiento. Dos platos que deleitaron su paladar entre otros y que reflejan el reconocimiento que ha adquirido el restaurante.
Horario y ubicación
El Rincón de Pancho se encuentra en la calle del Valle Menéndez, 30, en Los Cristianos. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el local, entre ellos Carlos Herrera.
Abre de martes a sábado en horario ininterrumpido de 13:30 a 22:30 horas. Los domingos y lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
- Multado con 200 euros y la pérdida de 4 puntos por llevar la baliza V16 pero realizar este gesto tan habitual al volante: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Carlos Alcaraz, mejor tenista del mundo: 'Tenerife es mi lugar favorito en el mundo
- La carretera del Teide cambia de categoría para restringir la entrada de vehículos y cobrar por la guagua
- Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes tinerfeños
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: adiós al aviso amarillo por oleaje
- Multado con 200 euros y pérdida de 4 puntos por no tener en cuenta este elemento básico de seguridad: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- La primera guagua circular de Puerto de la Cruz empieza a rodar