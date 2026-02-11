El puerto de Granadilla será operativo por completo con el muelle de Ribera

Una vez concluyan los trabajos de ampliación del muelle de Ribera aprobados ayer por el Consejo de Ministros, el puerto de Granadilla estará plenamente operativo. El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, resaltó que se trata de una obra «clave que permitirá generar en torno a 30 hectáreas adicionales de superficie en la dársena sureña y, sobre todo, dotar a la infraestructura de todos los servicios portuarios propios de un puerto plenamente operativo».

El Consejo de Ministros autorizó ayer la licitación de las obras necesarias para el cierre y habilitación del muelle de Ribera del puerto de Granadilla. Con un presupuesto de 39,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses, consistirá en la construcción de los 543,3 metros que faltan por ejecutar para completar los 1.045 metros del muelle de Ribera.

Pedro Suárez subrayó que el hecho de que no se haya completado el puerto aún «condiciona actualmente la disponibilidad de atraques y limita su operatividad». La ejecución completa del muelle de Ribera, junto con la nueva explanada que se generará y que se sumará a la ya existente de superficie similar, «supone un paso fundamental para atraer nuevas inversiones que contribuyan a diversificar la economía regional».

El procedimiento establece que la licitación de las obras debe ser elevada al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria durante el próximo mes d de marzo, al tratarse del organismo responsable de su aprobación y de la convocatoria del concurso. Una vez publicada en la Plataforma de Contratación del Estado, el expediente «podría culminar con la adjudicación de los trabajos este mes de septiembre».

En la actualidad, y pese a las limitaciones derivadas de una dársena inacabada, el puerto de Granadilla mantiene una actividad constante vinculada a distintos tráficos portuarios como la reparación naval, la descarga de gas, transbordos internacionales de componentes de aerogeneradores y embarque y retirada de chatarra.

A modo de ejemplo, en sus instalaciones se procede ahora a la reparación naval en cuatro buques: los Scirocco 360 y Meltem 360, ambos con 227 metros de eslora; el buque de pasaje Vidanta World’s Elegant, de 150 metros, y el portacontenedores Mehuin, con más de 300 metros de eslora, cuya salida hacia el puerto de Rotterdam está prevista para ayer por la tarde.

Entre los tráficos ya consolidados destaca la descarga de gas licuado del petróleo (GLP) para la compañía DISA, una operativa que esta semana se realizará en tres ocasiones. Asimismo, continúa de forma periódica la retirada de chatarra, habiéndose exportado desde este puerto 160.000 toneladas el año pasado, principalmente restos de fundición, hierro y acero.

Noticias relacionadas

Desde hace un año, el puerto de Granadilla acoge una operativa de transbordo internacional vinculada al sector eólico con el desembarco, almacenamiento y redistribución de 70 lotes de aerogeneradores procedentes de China con destino a Marruecos, transportados en una treintena de buques. n