Gallos sueltos desatan quejas vecinales por ruido e insalubridad en Icod de los Vinos

Rebeca Contreras González se medica para dormir. No puede descansar a causa del canto de los gallos que campan a sus anchas muy cerca de su casa. La comunidad de vecinos de su edificio presentó una queja por registro de entrada el pasado 3 de febrero en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos porque estos animales provocan ruido e insalubridad.

Un corral particular

La céntrica avenida 25 de Abril, en la trasera del juzgado icodense, es el particular ‘corral’ de una decena de aves alimentadas de manera anónima hace más de un año. Contreras González vive en la calle San Sebastián, anexa a la avenida, y asegura cerrar a cal y canto su casa para no escuchar a los gallos y gallinas, porque «cantan a cualquier hora. En alguna ocasión he tenido que frenar para no matarlos. Cualquier día hay un accidente por culpa de estos gallos», porque cruzan una vía muy transitada.

"No puedo dormir"

Debajo de la avenida 25 de Abril hay un barranco lleno de basura en el que comen los gallos. «Eso es un vertedero. Los animales hacen lo que les da la gana y les traen comida. No me importa que los cuiden, pero no puedo dormir. No se callan», aclara.

Queja trasladada

La vecina asegura que su queja fue trasladada verbalmente al alcalde de Icod de los Vinos, Javier Sierra (AI), en diciembre de 2024. «Me dijo que ya tenía constancia, pero no han hecho nada», explica.

Una gallina con pollitos

Según Contreras González, todo empezó «con una gallina con pollitos y ya hay como 15 ó 20. No lo sabemos bien, porque crecen rapidísimo». La vecina icodense cuenta hasta cuatro gallos en los alrededores de su casa que «defecan y están en la calle como si nada. Ese no es sitio para un animal», sentencia.

Ordenanzas para ambos problemas

El Ayuntamiento dispone de una ordenanza del ruido y de otra de protección y tenencia de animales. Consultado sobre esta problemnática, el Consistorio no se pronunció ayer.