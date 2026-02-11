Cuatro municipios de la Isla tendrán más alcantarillas

El Cabildo de Tenerifeimpulsa el saneamiento en cuatro municipios de la Isla a través de área de Cooperación Municipal. Los trabajos de alcantarillado en el Puerto de la Cruz, Santa Cruz, Arico yTegueste, aprobados ayer en el Consejo de Gobierno insular, tienen un coste de nueve millones de euros. La decisión aborda «dos cuestiones estratégicas», en palabras del vicepresidente insular, Lope Afonso, como son la mejora en la lucha contra los vertidos ilegales y la recuperación de espacios públicos para el uso y el disfrute comunitario.

Ámbitos urbanos

En el Puerto de la Cruz y Santa Cruz se desarrollan dos proyectos que salen a licitación para mejorar ámbitos urbanos. En el caso de la ciudad turística, corresponde a todo el saneamiento de la zona de La Paz. Un proyecto que saldrá a concurso por 1,9 millones de euros. Supone una estabilización «fundamental» para un núcleo donde se asienta población residencial y también es escaparate para los visitantes foráneos del norte de la Isla.

Renovación del alcantarillado

En Santa Cruz, el proyecto tiene que ver con la renovación del alcantarillado de todo el núcleo de La Ladera de San Andrés, otro barrio esencial en la demografía de la capital. La iniciativa cuenta con una inversión que supera los 3,7 millones de euros y permitirá solucionar los históricos problemas de saneamiento, algo que reivindican los vecinos desde hace décadas.

Colaboración insular

Las dos restantes actuaciones tienen que ver con la colaboración insular, a través del área de Cooperación que dirige Sonia Hernández, en obras de saneamiento tanto en Arico como en Tegueste.

Litoral de El Porís

La localidad ariquera de Porís de Abona verá las ansiadas y reclamadas obras para completar la recuperación de un litoral que ha crecido de forma exponencial en los últimos años, que necesita esta inversión para completar sus instalaciones y servicios generales esenciales. El presupuesto total se acerca 1,6 millones de euros.

Camino Viejo de Tegueste

En Tegueste, los trabajos aprobados y anunciados ayer consistirán en la primera fase de la red de saneamiento en las calles transversales al Camino Viejo. La inversión, similar a la del Porís, supera los 1,6 millones en el marco del Plan de Cooperación 2022-2026. En total, señaló Lope Afonso, «movilizamos con estas cuatro inversiones nueve millones euros para seguir apoyando la política de saneamiento en la Isla».

Obras fundamentales

Por su parte, la presidenta, Rosa Dávila, subrayó que «estamos decididos a continuar colaborando con los ayuntamientos en esta materia». Las calificó de «obras fundamentales» para continuar con el trabajo «no solo de evitar los vertidos» donde están «directamente involucrados los ayuntamientos», sino en abordar, «como estamos haciendo ya, los distintos sistemas insulares». Valoró la inversión de «muy importante, más de 400 millones de euros», para recuperar todas las aguas industriales y volcarlas en el campo.

Comunidades privadas

El Cabildo de Tenerife no solo trabaja en mejorar el saneamiento en el ámbito público. Lo demuestran los anuncios en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de ayer del período de exposición pública previo al tratamiento y vertido de aguas residuales procedentes de viviendas privadas de Vilaflor de Chasna, San Miguel de Abona y Arona con la actuación directa del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF).

Casa Rural

En concreto se trata de una casa rural en el municipio más alto de España; dos viviendas en el aronero Valle de San Lorenzo y una comunidad de cuatro adosados en el término municipal de Abona.

Líneas estratégicas

El Cabildo de Tenerife plantea como una de las líneas estratégicas en sus políticas respecto al agua el saneamiento progresivo de muchas de las zonas de la Isla, donde o no existe el alcantarillado o está obsoleto. Tanto que hay municipios que superan el 50% en pérdidas de agua en sus redes.

Noticias relacionadas

Partidas presupuestarias

De la importancia de la apuesta queda constancia con las partidas presupuestarias previstas en el presupuesto para este año. La Corporación insular afronta el ejercicio 2026 con 6,6 millones de inversión en infraestructuras hidráulicas, dos en la mejora de las redes de abastecimiento de agua potable y cuatro más en el auxilio a obras de iniciativa privada con base en la convocatoria abierta en el ejercicio de 2025.