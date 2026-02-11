Una concejala de San Juan de la Rambla denuncia a dos policías locales por presunto acoso
Yanira Mesa (AUP-SSP) acusa a los agentes de incitar al odio y de atentar contra su honor y reputación
La concejala de AUP-SSP Yanira Mesa denunció a dos policías locales de San Juan de la Rambla por presunto acoso. La primera denuncia la presentó ante la Guardia Civil en junio del año pasado y la amplió en agosto. Denuncia a los agentes por supuesta incitación al odio y por atentar contra su honor y reputación en diversas publicaciones en redes sociales.
"Presumiblemente ilícitos"
Según consta en el documento de la denuncia inicial, argumentó «hechos presumiblemente ilícitos» a través de varios perfiles, «entre ellos uno supuestamente creado por miembros de la Policía Local de San Juan de la Rambla».
Ampliación dos meses después
En la ampliación de la querella registrada en agosto, consta que Mesa responsabilizó a uno de los agentes de ser el autor de un mensaje «en el que se le acusa, directamente, con nombre y apellidos, de hechos absolutamente falsos que atentan de forma muy grave contra su honor, dignidad y reputación personal y profesional, ocasionando en la actualidad que se sienta acosada de forma sistemática y continuada».
En esta segunda comparecencia ante la Guardia Civil, la concejal ramblera aludió a un grupo de la red social Facebook por el que se siente «no solamente intimidada, sino totalmente vulnerable» y con «una sensación constante de miedo debido, principalmente, a la condición laboral del denunciado», en la actualidad «funcionario público en activo adscrito a la Policía Local del municipio de San Juan de la Rambla, y por lo tanto con acceso a su arma de fuego reglamentaria, extremo que provoca intranquilidad y miedo en la denunciante».
Sin respuesta
Más allá de la denuncia, Mesa presentó en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla un documento para solicitar que el alcalde, Juan Ramos Reyes (CC), como máximo responsable del cuerpo de la Policía Local, actuara en la situación de presunto acoso vivido por la concejala. Según la denunciante, no ha recibido respuesta alguna por parte del presidente de la Corporación ramblera.
Sin designación oficial como domicilio
El acoso en redes sociales traspasó los límites, según la edil, cuando los dos policías se presentaron en su domicilio para notificarle la celebración de un pleno y la grabaron durante la entrega del documento el pasado mes de noviembre. Mesa explicó que, «aunque el Ayuntamiento conoce la existencia del inmueble, yo nunca he comunicado a la Policía Local que sea mi vivienda habitual, ni la he designado como domicilio de notificación para ese cuerpo».
Una semana antes de este hecho, la concejala contó que los mismos policías protagonizaron un incidente en las dependencias municipales mientras permanecían cerradas y Mesa mantenía una reunión. Explicó que uno de los denunciados «accedió al Ayuntamiento sin aviso y entró directamente a la sala de reuniones, interrumpiendo una reunión oficial para dirigirse a mí».
El origen del conflicto
Mesa situó el inicio del conflicto con la Policía Local «en la pretensión de los agentes de obtener un aumento en sus retribuciones sin éxito». AUP-SSP se negó a llevarlo a pleno por dos sentencias anteriores que daban la razón al Ayuntamiento. En 2022, uno de los denunciados presentó una demanda para obtener la subida salarial. Se desestimó por no existir Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en el Consistorio. Fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2023.
El sindicato lo niega todo
El Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública de Canarias (STAP) negó «las falsas alegaciones y acusaciones de la concejala de AUP-SSP, Yanira Mesa, y su partido, tratando de ponerse bien puestos», refleja en un comunicado publicado en redes sociales.
«Desde el minuto uno en que Mesa llegó, se posicionó en contra de las mejoras y reivindicaciones de la Policía Local, incluso ya pactadas con el gobierno anterior», aseguró el sindicato, que dice de la secretaria municipal que es «bien aliada» de la edil ramblera. «No han hecho más que obstaculizar sus acuerdos y resoluciones para no progresar en años, demostrando además una inquina hacia la policía», añadieron.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
- Multado con 200 euros y la pérdida de 4 puntos por llevar la baliza V16 pero realizar este gesto tan habitual al volante: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Carlos Alcaraz, mejor tenista del mundo: 'Tenerife es mi lugar favorito en el mundo
- La carretera del Teide cambia de categoría para restringir la entrada de vehículos y cobrar por la guagua
- Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes tinerfeños
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: adiós al aviso amarillo por oleaje
- Multado con 200 euros y pérdida de 4 puntos por no tener en cuenta este elemento básico de seguridad: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- La primera guagua circular de Puerto de la Cruz empieza a rodar