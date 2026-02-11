La Aemet pronostica cielos casi despejados y poco viento este jueves en Tenerife

Canarias tendrá un jueves de cielos poco nubosos, con solo algunas áreas cubiertas a primeras horas de un día en que los vientos se prevén flojos o moderados localmente a ratos, como máximo, y no se esperan cambios de temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima alcanzará 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y 22 en Las Palmas de Gran Canaria y sus mínimas serán de 18 y 17 grados, de acuerdo a su predicción, que anuncia viento del este o nordeste, en general flojo aunque llegando a ser moderado en distintas zonas.

También se prevén vientos del nordeste en las aguas del archipiélago, donde tendrán fuerza entre 3 y 5 que podría subir a 6 en algunos rincones ocasionalmente y habrá marejada con áreas de marejadilla, así como mar de fondo de oeste o noroeste de entre 2 y 4 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el jueves, por islas, es la siguiente:

TENERIFE

En el norte y este, por debajo de los 600-800 metros, intervalos nubosos abriendo amplios claros durante las horas centrales. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos nubosos en litorales del oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento del este-nordeste, en general flojo modulado por las brisas. Al final del día arreciará a norte-noroeste moderado con intervalos de fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 24

LA GOMERA

En el norte, por debajo de los 600-700 metros, intervalos nubosos abriéndose amplios claros durante las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos en litorales oeste y sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste, girando a norte moderado a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 24

LA PALMA

En el norte y este, por debajo de los 700-800 metros, intervalos nubosos abriendo amplios claros durante las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos en el litoral oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento del este-nordeste, en general flojo modulado por las brisas. Girará a norte moderado a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 17 23

EL HIERRO

En el norte y este, por debajo de los 600-700 metros, intervalos nubosos abriéndose amplios claros durante las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos en litorales oeste y sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del este-nordeste. Girará a norte moderado a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 15 21

LANZAROTE

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, y de los claros durante las horas diurnas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, con brisas en costas sur. Girando a norte a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 23

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, y de los claros durante las horas diurnas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, girando a norte a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16 22

GRAN CANARIA

En el norte y este, por debajo de los 600-700 metros, intervalos nubosos predominando los cielos poco nubosos durante las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del este-nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas expuestas de los extremos oeste y sureste a primeras horas. Girará a norte- noroeste moderado al final del día. Brisas en costas del suroeste. En cumbres, viento flojo a moderado de componente este, girando a noroeste al final.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 22