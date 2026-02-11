Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeActividad sísmica en el TeideLey de vivienda vacacionalLa angustia de Sara CaninoAparatoso accidenteTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

La Aemet pronostica cielos casi despejados y poco viento este jueves en Tenerife

En Tenerife, La Gomera y La Palma habrá intervalos nubosos en el norte y este, mientras que en el resto de las islas predominarán los cielos despejados, según la predicción del tiempo

Pronóstico de Windy de la dirección del viento en Canarias prevista para el jueves 12 de febrero de 2026

Pronóstico de Windy de la dirección del viento en Canarias prevista para el jueves 12 de febrero de 2026 / Windy.com

Raúl Robledo

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias tendrá un jueves de cielos poco nubosos, con solo algunas áreas cubiertas a primeras horas de un día en que los vientos se prevén flojos o moderados localmente a ratos, como máximo, y no se esperan cambios de temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima alcanzará 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y 22 en Las Palmas de Gran Canaria y sus mínimas serán de 18 y 17 grados, de acuerdo a su predicción, que anuncia viento del este o nordeste, en general flojo aunque llegando a ser moderado en distintas zonas.

También se prevén vientos del nordeste en las aguas del archipiélago, donde tendrán fuerza entre 3 y 5 que podría subir a 6 en algunos rincones ocasionalmente y habrá marejada con áreas de marejadilla, así como mar de fondo de oeste o noroeste de entre 2 y 4 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el jueves, por islas, es la siguiente:

TENERIFE

En el norte y este, por debajo de los 600-800 metros, intervalos nubosos abriendo amplios claros durante las horas centrales. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos nubosos en litorales del oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento del este-nordeste, en general flojo modulado por las brisas. Al final del día arreciará a norte-noroeste moderado con intervalos de fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 24

LA GOMERA

En el norte, por debajo de los 600-700 metros, intervalos nubosos abriéndose amplios claros durante las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos en litorales oeste y sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste, girando a norte moderado a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 24

LA PALMA

En el norte y este, por debajo de los 700-800 metros, intervalos nubosos abriendo amplios claros durante las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos en el litoral oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento del este-nordeste, en general flojo modulado por las brisas. Girará a norte moderado a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 17 23

EL HIERRO

En el norte y este, por debajo de los 600-700 metros, intervalos nubosos abriéndose amplios claros durante las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos en litorales oeste y sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del este-nordeste. Girará a norte moderado a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 15 21

LANZAROTE

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, y de los claros durante las horas diurnas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, con brisas en costas sur. Girando a norte a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 23

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, y de los claros durante las horas diurnas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, girando a norte a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16 22

GRAN CANARIA

En el norte y este, por debajo de los 600-700 metros, intervalos nubosos predominando los cielos poco nubosos durante las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del este-nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas expuestas de los extremos oeste y sureste a primeras horas. Girará a norte- noroeste moderado al final del día. Brisas en costas del suroeste. En cumbres, viento flojo a moderado de componente este, girando a noroeste al final.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Noticias relacionadas y más

Las Palmas de Gran Canaria 17 22

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. Multado con 200 euros y la pérdida de 4 puntos por llevar la baliza V16 pero realizar este gesto tan habitual al volante: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  3. Carlos Alcaraz, mejor tenista del mundo: 'Tenerife es mi lugar favorito en el mundo
  4. La carretera del Teide cambia de categoría para restringir la entrada de vehículos y cobrar por la guagua
  5. Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes tinerfeños
  6. La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: adiós al aviso amarillo por oleaje
  7. Multado con 200 euros y pérdida de 4 puntos por no tener en cuenta este elemento básico de seguridad: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  8. La primera guagua circular de Puerto de la Cruz empieza a rodar

La Aemet pronostica cielos casi despejados y poco viento este jueves en Tenerife

La Aemet pronostica cielos casi despejados y poco viento este jueves en Tenerife

Sanidad licita la redacción del proyecto de la primera fase de ampliación y reforma del Hospital del Sur

Sanidad licita la redacción del proyecto de la primera fase de ampliación y reforma del Hospital del Sur

Aparatoso accidente en Tenerife: un joven vuelca tras destrozar cinco coches en Candelaria

Aparatoso accidente en Tenerife: un joven vuelca tras destrozar cinco coches en Candelaria

El rincón que sorprende en el sur de Tenerife: cocina canaria y precios irresistibles

El rincón que sorprende en el sur de Tenerife: cocina canaria y precios irresistibles

Rosa Dávila llama a la serenidad y descarta una erupción inminente en el Teide

Rosa Dávila llama a la serenidad y descarta una erupción inminente en el Teide

La señal sísmica inusual detectada en el Teide se repitió en la madrugada de este miércoles

La señal sísmica inusual detectada en el Teide se repitió en la madrugada de este miércoles

Una concejala de San Juan de la Rambla denuncia a dos policías locales por presunto acoso

Una concejala de San Juan de la Rambla denuncia a dos policías locales por presunto acoso

Las lluvias ponen en riesgo la próxima cosecha de papas en la Isla

Las lluvias ponen en riesgo la próxima cosecha de papas en la Isla
Tracking Pixel Contents