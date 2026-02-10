El restaurante de Tenerife que cuenta con 5 estrellas en Google y sorprende con sus platos

Que un restaurante consiga una puntuación excelente no es casualidad. Sin embargo, en La Laguna hay una tasca que ha conseguido valoraciones positivas de todos sus clientes. Se trata de Tasca El Vateo, un restaurante que presume de contar con 5 estrellas en Google, un reflejo de la satisfacción de quienes lo han visitado.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el restaurante y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores.

Un restaurante valorado con cinco estrellas en Google

Sus valoraciones no son casualidad, el restaurante ofrece platos generosos, con buena presentación y combinaciones poco comunes que llaman la atención desde que sacan el primer plato. "Este lugar tiene un cinco de puntuación en Google y creo que ya sé por qué", comenta Joana en el vídeo.

Los creadores de contenido optaron por:

Ensalada Tequila : con canónigos, rúcula, tomates Cherry, salteado de gulas y langostinos y "tiene mango y maracuyá que resalta un montón en la ensalada".

: con canónigos, rúcula, tomates Cherry, salteado de gulas y langostinos y "tiene mango y maracuyá que resalta un montón en la ensalada". Milhojas de langostino : hojaldre relleno de espinacas y langostinos.

: hojaldre relleno de espinacas y langostinos. Huevos con foie, manzana y cebolla caramelizada servidos directamente en una sartén. Un plato pensado para "darte un homenaje" como dice la carta del local.

La puntuación no es solo por sus platos

Además de la comida, el restaurante ofrece un trato cercano y familiar algo que destacan las reseñas y los creadores de contenido. La cercanía y la calidad de sus productos lo convierten en una parada obligatoria tanto para los visitantes como para los vecinos por su calidad-precio.

Horario y ubicación

Tasca El Vateo se encuentra en el camino las Gavias, 124, en La Laguna. Los creadores de contenido remiendan acudir con reserva, ya que cada vez son más los amantes de la gastronomía que quieren probar el restaurante valorado con 5 estrellas.

Abre de martes a domingo en horario de 13:00 a 16:30 horas, mientras que los viernes y sábados amplía su horario para ofrecer cenas de 20:00 a 23:00 horas. Los lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.