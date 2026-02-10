Puerto de la Cruz licita el nuevo contrato de suministro de agua y saneamiento

El Pleno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz aprobó este martes la licitación del nuevo contrato del suministro de agua y saneamiento. La concesión tendrá una duración de 40 años con un valor superior a los 420 millones. Es decir, 10,5 millones de euros por ejercicio. En este punto se rompió el voto del Gobierno municipal al pronunciarse a favor PP y CC -también la oposición, el PSOE-, pero el concejal de ACP y primer teniente de alcalde, David Hernández, lo hizo en contra.

Según el Gobierno local, "se trata de un contrato estratégico que marcará el rumbo del municipio durante las próximas décadas" y "permitirá ejecutar un programa de inversiones estructurales orientado, de forma prioritaria, a la protección del medio marino, la seguridad sanitaria y la modernización integral del sistema hidráulico municipal", explicó en un comunicado.

35 días de plazo

Ahora se abre un plazo de 45 días para la presentación de ofertas. La concesionaria asumirá la explotación del servicio y el mantenimiento de las nuevas infraestructuras durante la vigencia del contrato. Al tratarse de una concesión a 40 años, "se garantiza la estabilidad necesaria para amortizar estas inversiones críticas sin comprometer la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento, asegurando un servicio público eficiente, moderno y sostenible a largo plazo".

Inversión inicial obligatoria

Las condiciones que rigen el concurso incorpora un programa de actuaciones con una inversión inicial obligatoria superior a 28,4 millones de euros, a ejecutar en el actual y el año próximo. Estas inversiones, que el concesionario asume como obligación contractual, constituyen "un auténtico plan de transformación del sistema de saneamiento y abastecimiento del municipio, con una vocación claramente ambiental, estructural y de largo recorrido".

No más vertidos al mar

Uno de los pilares de este programa es la eliminación definitiva de vertidos al mar. Para ello, se cuenta con 8,4 millones de euros para la modernización integral de las estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) y de sus sistemas de alivio. Asimismo, se procederá a la reubicación de aquellas estaciones situadas en dominio público marítimo-terrestre, con la demolición de las instalaciones actuales, la restauración ambiental de las zonas ocupadas y la construcción de nuevas fuera de áreas sensibles. "Todo ello permitirá erradicar vertidos no autorizados, garantizar la calidad de las aguas de baño y proteger de forma efectiva el litoral del municipio", afirmó el Gobierno local.

Punta Brava: punto clave

Un segundo eje del contrato es la reurbanización hidráulica integral del barrio de Punta Brava, a la que se destinan 8,2 millones de euros. "El núcleo costero constituye una zona crítica para la salud ambiental de Playa Jardín y ha soportado durante décadas graves deficiencias estructurales en materia de saneamiento", según el gobierno que lidera Leopoldo Afonso. La intervención prevista permitirá la renovación completa de las redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales, "resolviendo de forma estructural problemas históricos y eliminando focos de contaminación persistentes", añadieron.

Control de nitratos

El contrato contempla también una inversión decisiva para garantizar la seguridad hídrica del municipio y la mejora de la calidad del agua, especialmente en lo relativo al control de nitratos. A este fin se destinarán 6,8 millones de euros, que permitirán la implantación de una desaladora con una capacidad aproximada de 2.800 metros cúbicos diarios, así como la ejecución de nuevas conducciones de impulsión, sistemas de bombeo y depósitos de almacenamiento.

Eliminación de pozos absorbentes

Otro bloque de inversión relevante se dirige a la renovación de las redes de saneamiento y a la eliminación definitiva de pozos absorbentes, con una dotación de 1.348.000 euros. Se ejecutarán nuevas redes en distintas zonas del municipio, sustituyendo infraestructuras obsoletas, muchas de ellas en condiciones inadecuadas desde el punto de vista ambiental y sanitario. Finalmente, el contrato impulsa la transformación tecnológica del servicio mediante una inversión de 3,6 millones de euros en digitalización, telelectura y eficiencia operativa.

Enmienda de adición del PSOE

El PSOE de Puerto de la Cruz presentó una enmienda de adición al texto de la propuesta en el sentido de "priorizar las inversiones previstas en materia de saneamiento, especialmente en el barrio de Punta Brava, sin que la ejecución de la estación desaladora prevista constituya una prioridad municipal". PP y CC apoyaron la enmienda, dado que, además de estar de acuerdo, se encuentra en la planificación de las áreas de Concesiones Administrativas y Servicios Generales.