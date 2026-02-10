La Laguna adjudica la iluminación y el sonido de las fiestas por 1,3 millones

La Laguna ya tiene su primer contrato mayor de sonido e iluminación. Dividido en tres lotes, y con un importe global de 1,3 millones de euros y un plazo de ejecución de dos años , el objetivo es poner fin a la contratación menor y, con ello, dotar de «mayor eficacia y transparencia» a este tipo de expedientes. Según los datos aportados por el Ayuntamiento, la formalización del contrato tuvo lugar en la jornada de ayer.

La contratación corresponde a los servicios de sonido, iluminación y audiovisuales para los actos culturales, festivos y populares que se desarrollarán durante los próximos dos años en distintos puntos del municipio. Hay tres lotes por zonas, que han recaído en otras tantas empresas: Sound Black Sociedad Limitada Unipersonal, Bailando Producción Sociedad Limitada y Tenerifewebe 1998 Sociedad Limitada Unipersonal. Para entender la importancia de este paso, cabe señalar que los contratos menores –de hasta 14.999 euros– requieren de un menor control previo e impiden la libre concurrencia de empresas.

El concejal de Fiestas, Dailos González, califica de «hito» poder contar con esta fórmula de tramitación, dado que permitirá agilizar «todas las gestiones relacionadas con la ambientación musical y lumínica de eventos programados en nuestros seis distritos», así como cubrir las necesidades que trasladan cada año las empresas, las comisiones y las asociaciones vecinales que demandan e impulsan estas actividades.

González también se detiene en que esta contratación «vendrá a aportar mayor transparencia, previsión y eficacia a la gestión pública de esta Administración, sin que eso repercuta en la calidad y el correcto desarrollo de estos actos populares tan arraigados en la población de tantos núcleos y barrios laguneros».

Esta adjudicación repercutirá principalmente en las concejalías de Fiestas y Cultura del Ayuntamiento. Se incluye la instalación de los equipamientos de sonido, los soportes de vídeos necesarios (pantallas, proyectores...), y la «luminotecnia» y refuerzos de iluminación natural de galas, festivales folclóricos, conferencias, presentaciones, charlas, actuaciones musicales, conciertos y otras citas multitudinarias previstas en el municipio. El plazo de dos años se podrá prorrogar otros dos.

Más en detalle, el primero de los lotes –y del que es adjudicataria Sound Black Sociedad Limitada Unipersonal– corresponde a la zona norte-oeste y Anaga (Las Mercedes, Jardina, Las Canteras, Lomo Largo, Tejina, Bajamar, Punta del Hidalgo, Valle de Guerra, El Batán, Chinamada, Las Carboneras, La Cruz Chica y Guamasa).

Noticias relacionadas

Por su parte, Bailando Producciones se encargará de de la zona sur-este, que engloba Los Valles, La Cuesta, Las Chumberas, La Candelaria, Geneto, San Bartolomé, San Miguel, Gracia, Los Baldíos, los Andenes, Los Majuelos, El Rocío, Finca España y el Cardonal. El último lote, que depende de Tenerifewebe 1998, abarca el casco histórico de la ciudad y La Vega Lagunera, San Lázaro, San Benito, San Roque, San Diego, Camino de la Villa, Camino del Tornero y Las Gavias, El Coromoto, La Verdellada, Barrio Nuevo, el espacio de El Polvorín de Taco, Las Mantecas, Guajara-Universidad y El Cristo-La Rúa.