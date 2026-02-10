Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La focaceria de Tenerife que conquista por sus precios: puedes comer por menos de 3 euros

El establecimiento ofrece variedad para satisfacer a todos sus clientes

La Focacceria Tenerife

La Focacceria Tenerife / Instagram

Helena Ros

Helena Ros

En Tenerife hay una nueva propuesta gastronómica pensada para quienes buscan opciones rápidas, pero elaboradas con productos de calidad a precios ajustados. La Focacceria acaba de abrir sus puertas al sur de Tenerife, más concretamente en San Isidro, ofreciendo productos italianos para comer de manera informal.

El creador de contenido gastronómico @elsiciliano_tenerife ha sido uno de los primeros en visitar el establecimiento y no ha dudado en compartir la experiencia con sus seguidores destacando tanto la variedad de elaboraciones como la relación calidad-precio.

Focacceria al corte

El local ofrece a los clientes elegir los productos que quieran y combinarlos a su gusto. Los precios son uno de los grandes atractivos:

  • Trozo de pizza: 1,80 euros
  • Trozo de focaccia rellena: 2,50 euros
  • Focaccia sin relleno: 1 euros

El creador de contenido opto por probar el panino napoletano con "mozzarella, huevo, chorizo, jamó y algo más", comenta. El panzerotti frito fue otra de las recomendaciones "tienes que probarlo absolutamente, comería esto todos los días", tiene opciones dulces con Nutella o saladas, para que el cliente pueda disfrutar sus favoritos.

Variedad de pizzas

La Focacceria ofrece diferentes opciones de pizza al corte, con opciones más clásicas combinaciones más innovadoras como patatas y bacon, margarita con jamón o chorizo o una con maíz, "me sorprendió mucho, nunca la había probado", afirma el creador de contenido. Una propuesta que ha gustado a los clientes porque desde las redes sociales del establecimiento han destacado que habrá variedad todos los días y que ha tenido una gran acogida, ya que han vaciado la vitrina en alguna ocasión.

Dónde se encuentra

El nuevo establecimiento se encuentra en la planta superior del HiperDino de la Avenida Abona, en San Isidro. El local cuenta con mesas tanto en el interior como en la terraza, lo que lo convierte en una opción práctica para hacer una parada durante el día y degustar sus elaboraciones.

