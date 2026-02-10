Farra Events inaugura en Adeje las Jornadas Internacionales de Sostenibilidad ASG, Economía Azul y Economía Circular

El municipio de Adeje, de la mano de Farra Events, acogerá el próximo 11 de febrero de 2026, a las 12:00 horas, el acto de inauguración de las Jornadas Internacionales de Sostenibilidad ASG, Economía Azul y Economía Circular, que se celebrarán entre los meses de febrero y abril de 2026 dentro del marco de celebración de la I edición del Festival LostNomads.

El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Adeje y las áreas de medioambiente del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias, tendrá lugar en el Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA), consolidando a la localidad como un referente en innovación, sostenibilidad y acción climática en el ámbito internacional.

Este acto inaugural marcará el inicio oficial de un encuentro divulgativo de carácter global, en el que se presentarán los principales ejes de actuación de las jornadas, su enfoque estratégico y su proyección internacional. La iniciativa reafirma el compromiso de Adeje y Farra Producciones con el desarrollo sostenible, la economía responsable y la búsqueda de soluciones innovadoras frente a los grandes retos ambientales y sociales actuales.

La jornada incluirá la proyección especial del primer capítulo de la serie documental “HOPE! Estamos a tiempo”, una producción de referencia internacional que aborda los desafíos de la sostenibilidad desde una perspectiva constructiva, poniendo el foco en soluciones reales, inspiradoras y replicables.

Tras la proyección, se abrirá un espacio de reflexión y diálogo con la participación de Mariano Baratech, productor de la serie documental, quien compartirá el proceso creativo del proyecto, la visión y los objetivos de HOPE!, así como el papel del cine documental como herramienta de concienciación y motor de transformación social y ambiental.

El programa de febrero, marzo y abril de 2026

El programa de las jornadas, que se van a desarrollar del 11 de febrero al 3 de abril, incluye ponencias especializadas, mesas redondas y encuentros profesionales estructurados en cuatro ejes: sostenibilidad y criterios ASG, economía azul, economía circular y economía social, educación e innovación.

Entre las actividades destacadas figuran sesiones sobre dirección de sostenibilidad corporativa en colaboración con DIRSE (Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad), buenas prácticas en turismo costero y conservación marina, debates sobre políticas oceánicas y desarrollo local, economía circular y gestión de residuos, así como espacios dedicados a la comunicación estratégica, la participación ciudadana y la economía social.