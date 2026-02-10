Del calor al frío puntual: la Aemet prevé que Tenerife alcanzará los 25 grados este miércoles
Los intervalos nubosos afectarán al norte y nordeste de la isla a primeras horas, pero el tiempo tenderá a despejar durante el día, con temperaturas en ascenso
Las nubes bajas predominarán este miércoles en el norte y nordeste de Tenerife, por debajo de los 800 a 900 metros, aunque se abrirán amplios claros durante las horas centrales del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el resto de la isla, el tiempo será estable, con cielos poco nubosos o despejados, salvo por algún intervalo ocasional en zonas bajas.
Las temperaturas subirán ligeramente en las costas y de forma más moderada en zonas de interior, alcanzándose una máxima de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, mientras que la mínima se situará en torno a los 17 grados.
El viento soplará del nordeste, en general flojo y modulado por las brisas, aunque será moderado en zonas bajas del sureste y en el extremo noroeste. En las cumbres centrales, el viento será flojo de componente este.
En cuanto al estado de la mar, se espera noreste fuerza 3 o 4, con marejada, mar más tranquila cerca de la costa y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, que aumentará a 3 o 4 metros al final del día.
El tiempo en el resto de Canarias
- Gran Canaria: Intervalos nubosos en el norte y este por debajo de los 700-900 metros, con amplios claros al mediodía. En el resto, cielos despejados. Temperaturas en ligero ascenso en costas y moderado en interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas expuestas del oeste y sureste.
- Lanzarote: Intervalos nubosos, más compactos en el norte y oeste a primeras y últimas horas, con claros en el este y sur durante el día. Temperaturas máximas en ligero ascenso.
- Fuerteventura: Situación similar a Lanzarote, con nubes a primeras horas y tendencia a despejar. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso.
- La Gomera: Intervalos nubosos en el norte por debajo de los 700-900 metros, despejando durante el día. Temperaturas en ascenso.
- La Palma: Intervalos nubosos en el norte y este a primeras horas, con claros al mediodía. Temperaturas en ligero a moderado ascenso en interior.
- El Hierro: Nubes bajas en el norte a primeras horas, despejando durante el día. Temperaturas en ascenso y viento del nordeste, con algún intervalo de fuerte al final del día.
