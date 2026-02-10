Del calor al frío puntual: la Aemet prevé que Tenerife alcanzará los 25 grados este miércoles

Las nubes bajas predominarán este miércoles en el norte y nordeste de Tenerife, por debajo de los 800 a 900 metros, aunque se abrirán amplios claros durante las horas centrales del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el resto de la isla, el tiempo será estable, con cielos poco nubosos o despejados, salvo por algún intervalo ocasional en zonas bajas.

Las temperaturas subirán ligeramente en las costas y de forma más moderada en zonas de interior, alcanzándose una máxima de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, mientras que la mínima se situará en torno a los 17 grados.

El viento soplará del nordeste, en general flojo y modulado por las brisas, aunque será moderado en zonas bajas del sureste y en el extremo noroeste. En las cumbres centrales, el viento será flojo de componente este.

En cuanto al estado de la mar, se espera noreste fuerza 3 o 4, con marejada, mar más tranquila cerca de la costa y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, que aumentará a 3 o 4 metros al final del día.

